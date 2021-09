Simpsonovci opäť predpovedali budúcnosť. Už v roku 2010 vedeli, že Britániu zasiahne nedostatok benzínu

Ako sme vás pred niekoľkými dňami informovali, kríza sa v Británii prehlbuje čoraz viac. Krajinu trápi akútny nedostatok vodičov nákladných vozidiel a na väčšine čerpacích staníc je nedostatok benzínu. Zdá sa však, že Simpsonovci vedeli, že sa to udeje, už v roku 2010.

Už niekoľko dní sa na čerpacích staniciach vo Veľkej Británii tvoria dlhé rady. Za akútny nedostatok pohonnej látky môže najmä fakt, že ho ľudia kupujú aj vtedy, keď ho nepotrebujú. Zdá sa však, že Simpsonovci vedeli aj o tomto, podobne ako vedeli, že prezidentom Spojených štátov sa stane Donald Trump, či to, ako bude vyzerať inauguračný outfit Kamaly Harris, píše portál LADBible.

Video, v ktorom sa Homer Simpson snaží natankovať do kufra svojho auta benzín, sa stalo v posledných dňoch virálnym. Tisícky fanúšikov ikonického seriálu si myslia, že ide o ďalšiu predpoveď z dielne jeho tvorcov. Scénka sa objavila v epizóde z roku 2010 s názvom Lisa Simpson, This Isn’t Your Life (v preklade Tento život nie je pre teba, Líza Simpsonová).

Homer sa do svojho auta pokúša natankovať čo najviac benzínu, aby tak vyhral hračku pre svoju dcéru Maggie. Tá je totiž nešťastná z toho, že stratila figúrku obľúbenej rozprávkovej postavičky. „Zvrat v deji: Simpsonovci tajne ovládajú svet,“ napísal jeden z fanúšikov prostredníctvom Twitteru. Ďalší sa k nemu pridali a v komentároch píšu, aké je zvláštne, že Simpsonovci zdanlivo vedia o všetkom, čo sa udeje.

Tvorcovia seriálu absolvovali už niekoľko rozhovorov na túto tému. „Zvyčajne vezmeme ten najviac nepravdepodobný, smiešny, hlúpy, nemožný vtip, ktorý by sa v realite nemal nikdy stať a nakoniec sa ukáže, že naše predstavy nie sú až také nemožné,“ vyjadril sa v rámci jedného z nich tvorca Matt Groening. Animátor Al Jean dodal, že ak skupina inteligentných ľudí sype nápady, v rámci ktorých sa snažia uhádnuť, čo sa v budúcnosti udeje, pár z takýchto predpovedí sa napokon naplní.

The episode was not even about a bloody gas shortage. Hell the scene with Homer pouring gas into the trunk of his car was not even about that! Can’t people realise that these stupid ‘predictions’ are just bullshit? https://t.co/3ZmDFDfnsz

— Thomas Stansfield (@NWTom25) September 29, 2021