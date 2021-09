Simpsonovci opäť predpovedali budúcnosť: Už v roku 1996 vedeli, že vznikne Tinder

Ide najmä o záhadu, s ktorou prišli skalní milovníci a fanúšikovia seriálu počas posledných pár rokov. Tvorcom kultových Simpsonovcov sa akoby darilo predpovedať budúcnosť. Aj keď sa tomu len ťažko verí a viacerí z nás tieto tvrdenia berú s veľkou rezervou, niektoré udalosti načrtnuté v seriáli v minulých rokoch, ktoré mali byť čírou fikciou, sa skutočne v reálnom živote odohrali. Išlo o náhodu? Ďalšia predpoveď z legendárneho animovaného sitkomu naznačuje, že možno nie.

Donald Trump prezidentom, výhry v Super Bowle, príchod Grety Thunbergovej a tentokrát aj zoznamovacie appky určené na randenie. Práve tie sa pridávajú k spŕške „predpovedí budúcnosti“, ktoré si môže na svoje konto pripísať úspešný animovaný seriál Simpsonovci (The Simpsons).

Práve vznik zoznamovacej aplikácie Tinder mali Simpsonovci predpovedať v jednej z epizód seriálu vysielanú v ešte v roku 1996, píše web Unilad.

Predpovedali Simpsonovci vznik Tinderu?

Konkrétne ide o epizódu s poradovým číslom 23 vysielanú počas siedmej série pod názvom Much Apu About Nothing. V tom čase, samozrejme, o dnes obľúbených zoznamovacích appkách nemal nikto ani len potuchy. Preto sa fanúšikovia pýtajú, či tvorcovia kultového seriálu nemohli predpovedať aj ich vznik.

Nasvedčuje tomu scénka, v ktorej postava profesora Johna I.Q. Nerdelabuam Frinka Jr. rozpráva o svojom veľkom superpočítači.

„Predpokladám, že za 100 rokov budú počítače dvakrát silnejšie, 10-tisíckrát väčšie a tak drahé, že len päť najbohatších kráľov Európy ich bude môcť vlastniť,“ povedala jeho postava v seriáli.

Apu sa ho následne opýtal, či by mohli byť použité aj na zoznamovanie a randenie. Frink odpovedal, že teoreticky áno. Zároveň ale dodal, že pri randení za pomoci výpočtovej techniky treba rátať s tým, že z celého procesu zoznamovania vytratí ten romantický náboj. Scénku si môžete pozrieť vo videu nižšie.

The Simpsons predict Tinder… pic.twitter.com/roUFnzEcn4 — Simpsons Daily Glavins (@simpsons_DG) September 5, 2021

Niečo na tom podľa používateľov Tinderu je

A práve toto dávajú používatelia online zoznamovacích appiek, ako je napríklad Tinder, za pravdu Simpsonovom a veria, že išlo o akúsi predpoveď budúcnosti. Tí, ktorí Tinder niekedy využili, dosvedčia, že zoznamovanie nemá príliš romantický náboj a celé je to akosi umelé.

Aj keď ide zrejme len o domnienky divákov, nejde o jedinú vec z technologického sveta, ktorú tento sitkom spomenul medzi prvými, a ktorá sa v budúcnosti objavila v realite. V seriáli sa dávno predtým spomínali napríklad videochaty či automatické opravy textu.