Silný výbuch v malej slovenskej obci: Na miesto bol privolaný pyrotechnik, išlo o úmysel

Foto: Facebook - Obec Istebné

Roland Brožkovič
TASR
Nemalo dôjsť k žiadnym zraneniam.

V obci Istebné v okrese Dolný Kubín došlo v pondelok (23. 3.) k silnému výbuchu. Žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková pre TASR uviedla, že polícia sa zaoberá prípadom a na miesto bol privolaný aj pyrotechnik z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline.

Obec na sociálnej sieti informovala, že podľa dostupných informácií sa neznáma osoba pokúsila poškodiť jedno z motorových vozidiel. Nemalo dôjsť k žiadnym zraneniam. „Prosíme občanov, aby zachovali pokoj a v prípade, že majú akékoľvek informácie, ktoré by mohli pomôcť pri vyšetrovaní, kontaktovali príslušné orgány,“ dodala obec.

Začali trestné stíhanie

Polícia začala trestné stíhanie vo veci trestného činu poškodzovania cudzej veci v súvislosti výbuchom. Predbežnou analýzou bolo zistené, že má ísť o zábavnú pyrotechniku. Na mieste nedošlo k zraneniu žiadnych osôb ani k požiaru vozidla. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.

„Včera vo večerných hodinách bola policajná hliadka vyslaná na preverenie oznámenia týkajúceho sa poškodenia osobného motorového vozidla v obci Istebné v okrese Dolný Kubín. Preverovaním bolo zistené, že dve maskované osoby mali umiestniť neznámy predmet pod zadné koleso vozidla, v dôsledku čoho malo dôjsť k explózii,“ spresnila hovorkyňa.

Poľsko sa nečakane „rozšírilo“, na nikoho ale neútočilo: Náš sused získal nový kus zeme. Je…

