Seniori, nezabúdajte, že máte nárok na tento peňažný príspevok. Mnohým môže uľahčiť život

Hoci seniori poberajú dôchodky, nie vždy ich sumy stačia na to, aby pokryli svoje výdavky. Najmä ak ide o tie nečakané, ktoré sa spájajú s ich zdravým. Postupne totiž vekom môžu strácať napríklad stabilitu a ťažšie sa im chodí. V tých horších prípadoch sú odkázaní na pomoc iných a potrebujú svoj dom zabezpečiť tak, aby sa im v ňom ľahšie žilo.

Ako informuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na svojom webe, v prípade, že máte zníženú schopnosť pohybu a máte problém presúvať sa bez pomoci, prípadne aj s pomocou, uľahčiť vám to môže zdvíhacie zariadenie. To si pritom nemusíte zabezpečiť sami, ale ministerstvo vám naň poskytne príspevok, ktorý sa môže vyšplhať až do výšky 11 617,88 eura.

Kto má nárok a ako to funguje

Za zdvíhacie zariadenie sa považuje schodolez, zdvihák, šikmá schodisková plošina, zvislá schodisková plošina, výťah a stropné zdvíhacie zariadenie, teda také zariadenie, ktoré je určené pre fyzickú osobu so zníženou schopnosťou pohybu na prekonávanie architektonických bariér a na zvýšenie schopnosti fyzickej osoby s ŤZP premiestňovať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu.

Zdvíhacie zariadenie tiež umožňuje alebo uľahčuje premiestňovanie osoby s ŤZP alebo poskytovanie pomoci od inej osoby.

Peňažný príspevok sa poskytne v prípade:

ak je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na zdvíhacie zariadenie;

ak sa zdvíhacie zariadenie neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia a nie je porovnateľné so zdvíhacím zariadením poskytovaným z verejného zdravotného poistenia,

ak osobe s ŤZP nie je poskytovaná celoročná pobytová sociálna služba (s výnimkou poskytovania tejto služby nezaopatrenému dieťaťu na účely plnenia povinnej školskej dochádzky alebo sústavnej prípravy na povolanie),

ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá právoplatné rozhodnutie o poskytnutí príspevku,

na kúpu viacerých zdvíhacích zariadení, ak osoba s ŤZP spĺňa podmienky na poskytnutie príspevku na kúpu každého z týchto zariadení,

ak si viacero osôb s ŤZP kupuje jedno spoločné zdvíhacie zariadenie.

Tento príspevok sa naopak neposkytne len v dvoch prípadoch – ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje päťnásobok sumy životného minima alebo ak bolo zariadenie zakúpené predo dňom vypracovania komplexného posudku.

Ako o príspevok požiadať