Seniori, ak nechcete prísť o peniaze, neváhajte. Sociálna poisťovňa má prísne pravidlo, o ktorom mnohí nevedia

Hoci mnoho ľudí vopred premýšľa nad tým, ako si na dôchodku prilepšiť a zároveň čo najmenej znížiť každomesačný príjem, niekedy sa táto stratégia vyplatiť nemusí. Sociálna poisťovňa má totiž prísne pravidlo.

Článok pokračuje pod videom ↓

Keď vám vznikne nárok na dôchodok, nemusíte do penzie odísť okamžite. Odchod do dôchodku môžete dokonca posunúť aj o pár rokov neskôr a ďalej zarábať, no musíte si dať pozor, aby ste nepresiahli dobu, dokedy môžete o dôchodok spätne požiadať. Mohli by ste totiž prísť o tisícky eur. Informuje portál peniaze.sk.

Existuje časový limit

Ak sa rozhodnete naďalej pracovať a ísť do dôchodku neskôr, príliš dlho to neodkladajte. Sociálna poisťovňa vám síce dôchodok vyplatí spätne, no má na to svoj limit. Podľa zákona o sociálnom poistení môže byť dôchodok vyplatený najviac tri roky spätne, pričom sa to týka iba tých ľudí, ktorým už vznikol nárok na riadny starobný dôchodok a nie tých, ktorí oň chcú požiadať predčasne.

„Ak niekto dosiahol dôchodkový vek 20. januára 2022 a požiada o dôchodok až 14. januára 2025, Sociálna poisťovňa mu prizná dôchodok spätne maximálne od 20. januára 2022,“ ukazuje portál na príklade.

Platí tu však prísne pravidlo. V prípade, že prešli viac než tri roky od dosiahnutia dôchodkového veku, nebude možné získať vyplatenie dôchodku za celé obdobie. Prídete tak o výplatu viacerých dôchodkov, a teda o stovky až tisíce eur.

„Ak niekto dosiahol dôchodkový vek 1. decembra 2021 a podá žiadosť 14. januára 2025, dôchodok mu bude priznaný len od 14. januára 2022. O vyplatenie dôchodku za obdobie medzi 1. decembrom 2021 a 13. januárom 2022 už nebude možné požiadať,“ uvádza portál príklad aj na takúto situáciu.

Pri výplate spätného dôchodku má navyše dôchodca nárok aj na trinásty a rodičovský dôchodok, pričom sa počíta aj s valorizáciou. Nestane sa tak, že by mohol prísť o peniaze, ktoré mu právom prináležia. Jediné, na čo si musí dať pozor, je, aby lehota v dĺžke troch rokov neuplynula.