Renáta Názlerová sa stala terčom posmeškov. Divákom lezie na nervy, podľa nich zo seba robí niečo, čím nie je

Je nielen skvelá spisovateľka, moderátorka a životná koučka, ale taktiež kuchárka. Najnovšie mala možnosť predviesť svoje umenie v kuchyni v tohtotýždňovej šou Bez servítky, ktorej sa zúčastnila. Aj keď jej hostia boli spokojní, pričom ľudia na sociálnych sieťach tiež vyjadrili nadšenie z jej menu, karta sa obrátila v momente, keď ukázala, čomu sa vo voľnom čase venuje.

Článok pokračuje pod videom ↓

Bývalá televízna sudkyňa Renáta Názlerová by si pokojne zaslúžila označenie influencerka a propagátorka sebavedomia žien, ktoré majú kilá navyše. Na sociálnych sieťach sa zvykne veľmi často prihovárať nežnejšiemu pohlaviu, ktoré povzbudzuje k tomu, aby sa nehanbilo za svoje krivky. Životná koučka známa svojou prostorekosťou tiež zvykne otvárať témy, ktoré sú pre mnohých tabu. Aj preto si ju viacerí obľúbili.

Týmto príliš neohúrila

Zdá sa však, že jej reputácia klesla po pondelkovej časti Bez servítky, v ktorej privítala vo svojom príbytku svojich hostí, vrátane legendárneho Viliama Haba, ktorý zahviezdil v relácii Moja mama varí lepšie ako tvoja a stal sa známym svojím podrezaným jazykom. Renáta súťažiacich pohostila tak, ako sa patrí. A hoci má varenie v malíčku, predsa len jej jedna vec nevyšla.



Po dobrom jedle nasledoval program, ktorý si Renáta pre svojich hostí pripravila. „Toto je môj program, no schválne, či uhádnete, čo je jeho obsahom,“ začala moderátorka tajomne, pričom oči hostí smerovali na stôl, kde boli sviečky a balíčky kariet. Ťažko povedať, či ich vyjadrenia možno brať vážne alebo si len robili žarty. „Keď som uvidel karty, myslel som si, že sa ideme hrať,“ zareagoval východniarsky influencer Janko. „A sedmové tu nie sú?“ znel komentár Vila Haba. Hostke Milke, ktorá vyzerá na prvý pohľad ako štýlová retrodáma, sa to však zapáčilo.



Renáta Názlerová tak predviedla svoj ďalší talent. Málokomu by napadlo, že popri koučovaní, moderovaní a písaní kníh vie vykladať karty. Svojim konkurentom vyveštila niečo z ich súkromia a dokonca sa pozrela aj na to, kto tento týždeň zvíťazí v kuchárskej šou. „Tam nie som doma, tomu ja neverím. Nezaujalo ma to,“ povedal Habo, ktorému moderátorka vyveštila, že nevyhrá, lebo mu ujde nejaký detail. Porazí ho údajne žena.

Ako zareagovali ľudia?