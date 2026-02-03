Šefčovič o tom, že sa objavil v Epsteinových spisoch: Som z toho pobúrený, nemal som s ním kontakt

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Klaudia Oselská
TASR
Tvrdí, že s ním nikdy nekomunikoval ani sa nestretol.

Slovenský eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič v utorok kategoricky odmietol, že by mal akýkoľvek kontakt s americkým finančníkom a sexuálnym delikventom Jeffreyom Epsteinom. Uviedol to v reakcii na správy, že sa jeho meno objavilo v novej várke spisov týkajúcich sa Epsteina, ktoré minulý týždeň zverejnilo americké ministerstvo spravodlivosti, informuje TASR.

Nikdy som nemal priamy alebo nepriamy kontakt, komunikáciu či stretnutie s Jeffreyom Epsteinom. Nikomu som neudelil súhlas ani som nikoho nepožiadal, aby ktokoľvek vrátane Miroslava Lajčáka spomínal moje meno Epsteinovi. Akékoľvek takéto uvedenie môjho mena sa uskutočnilo bez môjho vedomia. Ak Miroslav Lajčák moje meno spomenul, urobil tak výlučne pre svoje vlastné účely, s ktorými som nemal nič spoločné,“ uviedol Šefčovič.

Kontakt Šefčoviča s Epsteinom to nedokazuje

Magazín Politico vo svojej správe napísal, že prehľadal súbor najnovších dokumentov a našiel tri odkazy na Šefčoviča. Žiaden z nich však podľa magazínu nedokazuje kontakt s Epsteinom. Ide o korešpondenciu medzi ním a neznámou osobou o Šefčovičovej kampani na post prezidenta SR v roku 2019, približne v čase, keď oznámil svoju kandidatúru.

Slovenský eurokomisár zdôraznil, že nikdy nebol oslovený so žiadosťou o stretnutie alebo kontakt s Epsteinom, a to ani zo strany Miroslava Lajčáka, ani kohokoľvek iného. „Som pobúrený, že moje meno bolo v danej výmene použité bez môjho vedomia alebo súhlasu a kategoricky odmietam akýkoľvek náznak môjho zapojenia,“ odkázal Šefčovič.

Foto: United States House Committee on Oversight and Government Reform

Lajčák pre svoju komunikáciu s Epsteinom minulý týždeň skončil ako poradca predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD), pričom však viackrát odmietol, že by o činoch a podozreniach spájaných s Epsteinom vedel či sa na nich podieľal. Epsteinovo konanie Lajčák odsúdil.

Milionár Epstein, známy svojimi kontaktmi s celebritami, politikmi a miliardármi, spáchal samovraždu vo väzení v New Yorku mesiac po svojom zatknutí v roku 2019. Podľa vyšetrovania Epstein vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej organizoval stretnutia majetných a vplyvných osôb s neplnoletými dievčatami. Sexuálneho zneužívania dievčat sa údajne dopúšťal aj samotný Epstein.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Epsteinove spisy spomínajú premiéra Slovenska pri plánovanom stretnutí v Paríži: Mohlo ísť o preklep

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Extrémni vedci
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Na nože
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Domáci miláčikovia
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac