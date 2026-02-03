Epsteinove spisy spomínajú premiéra Slovenska pri plánovanom stretnutí v Paríži: Mohlo ísť o preklep

Klaudia Oselská
Vtedajším premiérom bol súčasný prezident SR.

Epsteinove spisy odhalili plánovanie stretnutia v Paríži, na ktorom mali byť prítomné viaceré dievčatá z východnej Európy aj osoba označená ako „Prime minister of Slovakia“.

Komunikácia je z roku 2019, keď bol premiérom Peter Pellegrini, informovala o tom 360tka na svojom facebookovom profile.

Mohlo ísť o Miroslava Lajčáka

Hovorkyňa prezidenta pre 360tku však odmietla, že by v tom čase bol v Paríži, či už oficiálne alebo neoficiálne. V iných správach bol však Miroslav Lajčák označený ako “Foreign Prime Minister,” môže teda ísť o preklep, napísal portál na sociálnej sieti.

Zároveň uviedli, že Miroslava Lajčáka oslovili s otázkami, či na spomínanej akcii bol, odpoveď zatiaľ nedostali.

miroslav lajčák odstúpil
Foto: SITA/MZV

Informácie o plánovanom stretnutí v Paríži vyplývajú z e-mailu, ktorý neznáma osoba (meno je začiernené) adresovala Epsteinovej asistentke Lesley Groff. Tú viaceré obete obvinili z toho, že mu pomáhala pri sexuálnom zneužívaní maloletých dievčat.

Správa nesie predmet „Harmonogram Paríž“ a začína detailným zoznamom dievčat spolu s dátumami ich príletov a odletov. Uvádza sa, že do Paríža mali pricestovať z Ruska, Bieloruska a Ukrajiny. Autor e-mailu zároveň dodáva, že údaje z ich pasov a e-mailové kontakty zašle dodatočne v samostatnej správe. Nasleduje zoznam hostí, medzi ktorými figuruje aj položka označená ako „premiér Slovenska“.

Veľký zvrat v kauze Epstein: Mohlo ísť o operáciu ruskej tajnej služby KGB, tvrdí poľský…

