Samsungom to nekončí: Prepúšťanie v Galante pokračuje, o prácu môže prísť viac ako 200 ľudí

Úrad práce v Galante eviduje po Samsungu ďalšie hromadné prepúšťanie. Ohrozených je 228 pracovných miest v spoločnosti zaoberajúcej sa výrobou plastových komponentov. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytli z tlačového a komunikačného oddelenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
Spoločnosť nahlásila hromadné prepúšťanie 13. marca. Podľa informácií TASR ide o jednu z firiem dodávajúcich komponenty do závodu spoločnosti Samsung v Galante, ktorý do mája 2026 ukončí výrobu.
Samsung ukončuje výrobu televízorov
Spoločnosť Samsung Electronics Slovakia oznámila rozhodnutie o ukončení prevádzky svojho závodu na výrobu televízorov v Galante v závere februára. Výroba sa ukončí postupne v niekoľkých fázach. Logistické centrum v obci Gáň neďaleko Galanty bude fungovať naďalej.
