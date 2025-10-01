S ľadovcami sa deje niečo strašné: Situácia je vážna, blížime sa k rekordu. Ak niečo neurobíme, môžu takmer úplne zmiznúť

Ilustračná foto: NASA

Martin Cucík
TASR
Zmeny súvisia s ľudskou činnosťou, podľa vedcov je potrebná globálna kooperácia.

Švajčiarske ľadovce stratili za posledné desaťročie pod vplyvom klimatickej zmeny štvrtinu svojho objemu. Vyplýva to z údajov monitorovania ľadovcov, ktoré zverejnili v stredu, píše TASR podľa agentúry AFP.

V roku 2025 bolo topenie ľadovcov v alpskej krajine opäť „obrovské“, uviedla sieť monitorovania ľadovcov vo Švajčiarsku (GLAMOS), pričom údaje sa blížia k rekordu z roku 2022.

Zima s malým množstvom snehu v kombinácii s letnými vlnami horúčav v júni a auguste spôsobila, že švajčiarske ľadovce stratili tri percentá svojho objemu. Podľa výročnej správy GLAMOS to predstavuje štvrtú najväčšiu úroveň ich zmenšovania od začiatku meraní, po rokoch 2022, 2023 a 2003.

Na vine je spaľovanie fosílnych palív

Ľadovce v Alpách ustupujú už viac ako storočie. „Za posledných približne 20 rokov všetky ľadovce vo Švajčiarsku strácajú ľad a tempo tejto straty sa zrýchľuje,“ povedal pre agentúru AFP šéf GLAMOS Matthias Huss. Podľa vedcov to súvisí s otepľovaním ovzdušia, ktoré je spôsobené spaľovaním fosílnych palív ľudstvom.

Švajčiarsky ľadovec
Foto: TARS/AP

Výskumníci z GLAMOS vykonali v septembri rozsiahle merania na približne 20 referenčných ľadovcoch a extrapolovali ich na 1400 ľadovcov vo Švajčiarsku. Podľa Švajčiarskeho spolkového úradu pre meteorológiu a klimatológiu postupuje otepľovanie v tejto krajine dvojnásobným tempom oproti celosvetovému priemeru.

Potrebná je globálna kooperácia

Vedci varovali, že tamojšie ľadovce by mohli do konca storočia takmer zmiznúť, ak sa neobmedzí globálne otepľovanie. Medzi rokmi 2015 a 2025 ľadovce stratili 24 percent svojho objemu, uvádza sa v stredajšej správe, medzi rokmi 1990 a 2000 to bolo desať percent.

Nemôžeme sa vyhnúť celkovému topeniu ľadovcov,“ povedal šéf GLAMOS Huss, ale „môžeme ho spomaliť… globálne koordinovanými opatreniami v oblasti klímy“. Ak sa emisie oxidu uhličitého „znížia na nulu do 30 rokov… stále by sme mohli zachrániť približne jednu tretinu švajčiarskych ľadovcov“, dodal.

Podľa GLAMOS sa od začiatku 70. rokov 20. storočia roztopilo viac ako 1100 švajčiarskych ľadovcov.

