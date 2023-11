S 90-kilogramovým nebezpečným monštrom bojovalo 5 chlapov. Napokon gigantického pytóna zabili samopalom

Lovcom a zároveň ochranárom floridskej prírodnej rezervácie Big Cypress sa podaril veľký úspech. Keď boli na love pytónov, zahliadli skutočné monštrum. Takého veľkého hada ešte nikdy predtým nevideli.

Enormný plaz

„Bolo to niečo viac ako had, bolo to monštrum,“ povedal ochranár Mike Elfenbein pre portál CBS News. Spolu so svojím synom boli na love pytónov, keď ho odrazu zbadali plaziť sa po štrkovej ceste.

90 kíl a vyše 5 metrov

S pytónom prišli pomôcť ďalší traja lovci. Zápasili s ním 45 minút, kým sa ho podarilo odchytiť. Pytón nemal podľa Elfenbeina z lovcov žiadny strach a snažil sa vymaniť z ich zovretia.

Následne zavolali profesionálnej lovkyni pytónov Amy Sieweovej, ktorá za nimi prišla a zviera okomentovala slovami, že ide o „najtučnejšieho pytóna, akého kedy videla“. Plaza následne zabila zastrelením pomocou samopalu, čo je schválená metóda usmrtenia týchto zvierat.

Keď pytóna zvážili, mal takmer 90 kilogramov a dĺžku 5,23 metra. Ide tak o druhého najťažšieho pytóna, ktorý bol doteraz odchytený na Floride.

Invazívny druh

Tieto zvieratá — pytóny tigrovité tmavé (Python bivittatus), nazývané tiež barmské pytóny, sa lovia preto, lebo sú inváznym druhom. Narúšajú miestny ekosystém a decimujú pôvodné druhy. Dokážu skonzumovať širokú paletu zvierat, ktoré sa proti agresívnym pytónom nevedia nijako brániť. Taktiež požierajú potravu, ktorú lovia pôvodné druhy, a tie jej tak nemajú dostatok. V ich žalúdkoch sa dokonca našli už aj pozostatky jeleňov, takže lovia aj veľké zvieratá a ovplyvňujú celý potravinový reťazec.

Pytóny tigrovité tmavé patria medzi najväčšie hady na svete. Do oblasti sa dostali kvôli nezodpovedným majiteľom, ktorí ich tam vypustili, keď zistili, že ich domáci miláčikovia narástli na neúnosnú veľkosť. Na Floride sa im darí, keďže nemajú predátorov, no majú vhodné podnebie, ktoré sa podobá na ich domov, čo sú krajiny juhovýchodnej Ázie.