Ruský exprezident šokoval novou mapou Ruska: Z Ukrajiny zostane iba Kyjev, hranice iných štátov sa posunú

Ruský exprezident Dmitrij Medvedev prekreslil mapu Európy. Okrem toho, že sa sústavne vyhráža jadrovými zbraňami, najnovšie predostrel plán, ako chce Rusko naďalej zaberať územie suverénnych krajín.

Ako píše TN Nova, v jeho predstave sa Ukrajina vzdá prístupu k Čiernemu moru a v konečnom dôsledku z nej zostane len malá plocha zoskupená okolo Kyjeva.

Terajší zástupca šéfa Ruskej rady bezpečnosti od začiatku ruskej agresie na Ukrajine takmer neustále šokuje svojimi vyjadreniami a pretváraním geopolitiky.

Medvedev shows his plans for Ukraine. He wants the land partitioned between Poland, Russia, Romania and Hungary. Only Kiev would be Ukrainian. pic.twitter.com/yDunMzLQq1

— LogKa (@LogKa11) March 4, 2024