Rusko sa bojí vymierania: Ženy, ktoré nechcú rodiť, začali posielať na psychologické vyšetrenie

Ruské ministerstvo zdravotníctva schválilo nové zdravotnícke smernice, podľa ktorých ženy, ktoré nechcú mať deti, budú musieť podstúpiť psychologické vyšetrenie. Opatrenie má pomôcť vyriešiť dlhodobú demografickú krízu, ktorá patrí medzi hlavné obavy prezidenta Vladimira Putina.
O dokumente, ktorý bol schválený už koncom februára, informovali ruské médiá až tento týždeň.
Podľa usmernení ministerstva zdravotníctva majú lekári pri preventívnych prehliadkach zisťovať, koľko detí žena plánuje. Ak odpovie, že žiadne, „odporúča sa odoslať pacientku na konzultáciu k medicínskemu psychológovi s cieľom formovať pozitívny postoj k materstvu“.
Pôrodnosť klesá, vojna berie životy
Rusko čelí najnižšej pôrodnosti za posledných 200 rokov, približne 1,4 dieťaťa na ženu, čo je hlboko pod hranicou 2,1 potrebnou na stabilizovanie populácie. Situáciu zhoršila aj vojna na Ukrajine, ktorá si vyžiadala životy státisícov mladých mužov.
Kremeľ označuje demografický pokles za existenčnú hrozbu. Putin v roku 2024 varoval, že bez zvýšenia pôrodnosti hrozí Rusku „vymretie“.
Moskva preto v posledných rokoch sprísnila pravidlá týkajúce sa interrupcií a zakázala tzv. „propagandu bezdetnosti“. Viacdetné rodiny sú prezentované ako národní hrdinovia a štát im ponúka veľké finančné a sociálne benefity.
