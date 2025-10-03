Rusko pred zimou masívne útočí: V noci cielilo na energetickú infraštruktúru Ukrajiny, tá sa zásobí plynom

Ruské sily v noci na piatok podnikli veľký útok na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Celkovo vypustili 381 dronov a 35 rakiet, ktoré cielili najmä na energetické objekty v Charkovskej a Poltavskej oblasti, kde sa nachádzajú zariadenia na ťažbu plynu.
Informovalo o tom ukrajinské ministerstvo energetiky, ktoré nezverejnilo žiadne podrobnosti o útoku ani o spôsobených škodách. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.
Ukrajina už v dôsledku ruských útokov zvýšila objem dovážaného plynu. Do polovice októbra by chcela zvýšiť jeho celkové množstvo v zásobníkoch na 13,2 miliardy kubických metrov, z ktorých 4,6 miliardy bude pochádzať z dovozu.
Rusko pred zimou zintenzívnilo útoky na energetický sektor
Reuters zdôrazňuje, že s blížiacou sa zimou, už štvrtou od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, Rusko zintenzívnilo útoky na ukrajinský energetický sektor, čo spôsobilo dlhodobé výpadky elektrickej energie v niekoľkých regiónoch.
Rusko v stredu zaútočilo na energetické zariadenia aj v Černihivskej a Kyjevskej oblasti, čo spôsobilo výpadok energie v jadrovej elektrárni v Černobyli. Na niekoľko hodín sa bez elektriny ocitol aj ochranný sarkofág, ktorý izoluje zničený štvrtý blok bývalej elektrárne a zabraňuje úniku rádioaktivity do okolia.
Nahlásiť chybu v článku