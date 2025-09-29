Rusko nie je spokojné s výsledkom volieb v Moldavsku: Peskov sa sťažuje na len 2 miestnosti v krajine

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Sanduová hovorí o kyberútokoch a manipuláciách.

Rusko v pondelok obvinilo moldavské vedenie, že v nedeľu bránilo moldavským občanom žijúcim v Rusku, aby odovzdali svoj hlas vo voľbách do moldavského parlamentu. Píše o tom TASR.

Ako informovala agentúra DPA, s týmto tvrdením prišiel hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, keď sa v pondelok na brífingu sťažoval, že Moldavsko otvorilo na ruskom území iba dve volebné miestnosti. Podľa Kremľa táto kapacita nebola dostatočná a voliť tak nemohli státisíce ľudí.

Moldavsko sa odvoláva na bezpečnosť

Moldavské ministerstvo zahraničných vecí v deň volieb uviedlo, že v každej z dvoch volebných miestností bolo k dispozícii iba 5000 hlasovacích lístkov. Ministerstvo to zdôvodnilo bližšie nešpecifikovanými bezpečnostnými dôvodmi.

Rusko vo svojej reakcii na voľby v Moldavsku kritizovalo absenciu takýchto obmedzení v krajinách EÚ. Podľa informácií vlády v Kišiňove počas volieb do moldavského parlamentu v zahraničí – v EÚ a ďalších západných štátoch – volilo viac ako 276 000 občanov. Väčšina z nich hlasovala v prospech proeurópskych síl.

Podľa moldavskej ústrednej volebnej komisie väčšinu v parlamente vo voľbách získala Strana akcie a solidarity (PAS) proeurópskej prezidentky Maie Sanduovej, ktorá pred hlasovaním obvinila Rusko z masívneho zasahovania do volieb v Moldavsku vrátane kupovania hlasov, šírenia dezinformácií a kybernetických útokov.

Dodonov blok skončil druhý

Vlastenecký blok (BEP), podporovaný Moskvou a vedený bývalým moldavským prezidentom Igorom Dodonom, skončil vo voľbách s 24 percentami na druhom mieste za PAS. Dodon na pondelok do Kišiňova zvolal protest ľudí nespokojných s výsledkom volieb, na ktorom sa zišlo len niekoľko desiatok osôb.

Vo svojom príhovore sa Dodon sťažoval na to, že mnohým ľuďom bolo znemožnené voliť. Poukázal najmä na prípad separatistického regiónu Podnestersko, ktoré je medzinárodne neuznaným štátom a kde sú dislokovaní ruskí vojaci. Svojich priaznivcov však Dodon vyzval, aby sa vyvarovali provokácií.

„Vládnuca strana PAS, podobne ako prezidentka Maia Sanduová v prezidentských voľbách, opäť zvíťazila vďaka hlasom v zahraničí. V domácich volebných miestnostiach získala PAS iba 44 percent, zatiaľ čo celá opozícia 49,5 percenta hlasov. PAS sa opäť udržala pri moci len vďaka diaspóre,“ uviedol Dodon.

Sťažnosti na ústrednú volebnú komisiu

Podľa neho už boli podané sťažnosti na ÚVK týkajúce sa porušení volebného zákona vrátane zákazu vstupu pozorovateľov do volebných miestností a nemožnosti voliť 200 000 občanov z ľavého brehu rieky Dnester. „Ak komisia (ÚVK) odmietne reagovať, budeme postupovať podľa zákona,“ avizoval Dodon.

Celkovo sa do moldavského parlamentu podarilo dostať piatim stranám a blokom. Okrem PAS a BEP je to aj koalícia Alternatíva vedená primátorom Kišiňova Ionom Cebanom a neúspešným prezidentským kandidátom Alexandrom Stoianoglom, ktorú volilo takmer osem percent oprávnených voličov.

Do parlamentu sa so ziskom 6,2 percenta dostane aj Naša strana, ktorú založil podnikateľ Renato Usatii. Najmenším subjektom v novom zákonodarnom zbore bude strana Demokracia doma podporujúca zjednotenie Moldavska s Rumunskom. Hlas jej odovzdalo 5,6 percenta moldavských voličov.

