Rusko nebude súhlasiť s návrhmi Ukrajiny na uzavretie prímeria, tvrdí Lavrov: Považuje ich za snahu o „ďalší cirkusový kúsok“

Foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
TASR
Vojna na Ukrajine
Rusko hovorí o kompromisoch.

Rusko nebude súhlasiť s návrhmi Ukrajiny na uzavretie prímeria a usporiadanie bezpodmienečných rokovaní na úrovni prezidentov, pretože ich považuje za snahu o „ďalší cirkusový kúsok“. V rozhovore pre ruskú štátnu televíziu Prvý kanál to vo štvrtok podľa agentúry TASS povedal ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, píše TASR.

Moskva odmieta stretnutie Zelenského s Putinom

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovane vyzýva na stretnutie so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom s cieľom rokovať o prímerí vo vojne, ktorú Rusko začalo vo februári 2022. Moskva to doposiaľ odmieta. Zelenskyj však tvrdí, že iba rokovania lídrov môžu viesť k ukončeniu konfliktu. Putin začiatkom septembra Zelenského pozval do Moskvy, čo však Kyjev následne označil za neprijateľné.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Putin otvoril v Európe druhý front: NATO má plán, musí sa rozhodnúť rýchlo. Politológ hovorí, čo je naša najväčšia slabina
2.
Na Ukrajinu smerujú prvé dodávky amerických zbraní: Platia za ne štáty NATO, inicioval to Donald Trump
3.
Zelenskyj je pripravený na rokovania s Trumpom a Putinom: Kladie si len jedinú podmienku, na ťahu je Kremeľ
Zobraziť všetky články (1240)

„Chcú len predviesť ďalší cirkusový kúsok, v ktorom Zelenskyj – vyzerajúci tak mužne, neoholený a v maskáčoch – začne Putinovi a ostatným hovoriť, čo majú robiť a ako majú myslieť. Pre neho je dôležité len to, aby zažiaril na javisku. S tým nebudeme súhlasiť. Prezident (Putin) povedal, že je pripravený na stretnutie, ale to by malo byť dobre pripravené,“ uviedol Lavrov.

Rusko je vraj pripravené hľadať kompromisy

Rusko je podľa neho súčasne pripravené hľadať kompromisy v otázke ukončenia vojny na Ukrajine – za predpokladu, že budú rešpektované záujmy Ruska v oblasti bezpečnosti a práva rusky hovoriaceho obyvateľstva na Ukrajine. Schôdzku ukrajinského a ruského prezidenta sa pokúšal zorganizovať aj americký prezident Donald Trump po svojich rokovaniach s Putinom na Aljaške v polovici augusta. Nedávno ale pripustil, že zatiaľ nie sú pripravení viesť spoločné rokovania, pretože podľa neho je medzi nimi veľká miera nevraživosti.

Foto: TASR/AP

„Nenávisť medzi Zelenským a Putinom je nepochopiteľná. Myslím, že budem musieť viesť všetky rozhovory… nenávidia sa tak veľmi, že sa takmer nedokážu rozprávať,“ tvrdil v nedeľu Trump. V snahe vyvinúť tlak na Rusko šéf Bieleho domu opakovane v posledných dňoch vyzval členské štáty NATO, aby od neho prestali nakupovať ropu, a vyhlásil, že je pripravený uvaliť na Moskvu rozsiahle sankcie. To podmienil tým, že to musia krajiny NATO urobiť ako prvé.

Lavrov v rozhovore povedal, že Trump a americkí predstavitelia v porovnaní s ostatnými západnými politikmi vyjadrili pochopenie pre potrebu vyriešiť základné príčiny vojny na Ukrajine. Za tie Moskva často uvádza rozširovanie NATO či možné prijatie Kyjeva do Aliancie a požaduje, aby sa Ukrajina stiahla z územia svojich štyroch oblastí, ktoré si nárokuje Rusko.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Putin otvoril v Európe druhý front: NATO má plán, musí sa rozhodnúť rýchlo. Politológ hovorí,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Rada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje ViskupičRada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje Viskupič
Stal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatbaStal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatba
Za obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapeníZa obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapení
Pripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázaloPripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázalo
Izrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí WeisenbacherIzrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí Weisenbacher
Korčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očareníKorčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očarení
S Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozíS Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozí
Nechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkomNechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkom
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zloAnna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zlo
Upravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vecUpravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vec
Mao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovaliMao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovali
Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac