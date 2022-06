Rover Perseverance má na Marse už viac ako 130 dní nového „kamaráta“. Vo svojom kolese si nosí so sebou kameň

Osamelý rover na Marse má teraz už dlhšiu dobu spoločníka, aj keď nie úplne typického. V jednom z jeho kolies sa zasekol kameň a ten s ním putuje po planéte a zatiaľ sa nezdá, že by chcel rover opustiť.

Rover Perseverance toho za pomerne krátky čas, od konca júla 2020, zažil na Marse už dosť. Len nedávno odfotografoval záhadný útvar, ktorý vyzerá ako dvere do marťanskej hory, či pokrútené útvary pripomínajúce sochy. Teraz inžinieri z NASA upriamili pozornosť na rover samotný a kameň, ktorý sa nachádza v jeho kolese.

Nie je to problém

Šťastím je, že marťanský kameň neovplyvňuje vedeckú misiu rovera a je to iba malá, povedzme, nepríjemnosť. Ako uvádza portál Science Alert, je to, ako keby sa vám malý kamienok zachytil do podrážky na topánke.

Predné koleso rovera Perseverance náhodne prešlo po kameni takým štýlom, že mu udelilo energiu a kameň vyskočil priamo do kolesa. To sa udialo už 4. februára alebo Sol 341, čo znamená 341. deň marťanského roka, podľa údajov NASA.

Skala pravidelne vytvára „fotobomby“, keď kamery snímajú predné koleso, aby sa rover dokázal vyhýbať nebezpečenstvu. Nedávne snímky ukazujú, že skala pokojne cestuje s roverom už 130 pozemských dní. Roveru tak robí spoločnosť už niečo vyše štvrtiny jeho pobytu na Marse.

Keď sa kameň dostal do kolesa prvýkrát, tak rover skúmal formáciu Máaz, čo je časť krátera Jezero, o ktorom vedci predpokladajú, že vznikol zo starovekých lávových prúdov.

Môže čoskoro vypadnúť

Odvtedy rover prešiel vzdialenosť 8,5 kilometra cez miesto, na ktorom v roku 2021 pristál a popri pozostatkoch delty Kodiak, ktorá kedysi spájala starovekú rieku a jazero. Rover o chvíľu začne stúpať na jeden z najstrmších svahov krátera Jezero a práve tento výstup môže spôsobiť, že jeho kamenný pasažier z kolesa vypadne.

Keď sa tak stane, bude to pravdepodobne na mieste, kde budú ďalšie skaly, ktoré sa ale budú od tejto sopečnej výrazne líšiť. „Mohli by sme zmiasť budúceho geológa Marsu, ktorý zistí, že táto skala tam nepatrí,“ žartoval jeden vedec NASA.

Kamene bývajú problémom

Opisovaný kameň nie je jediným, ktorý sa Perseverance dostal do kolies. Viacero menších kameňov v nich uviazlo, ale po niekoľkých dňoch či týždňoch samé vypadli. To, že tento kameň sa v kolese rovera nachádza už tak dlho, robí z neho rekordéra.

S takto uviaznutými kameňmi môžu byť aj problémy. V decembri 2004 museli operátori rovera Spirit nachádzajúceho sa na Marse vykonať ostrý manéver, aby sa im podarilo z kolesa vymrštiť kameň o veľkosti zemiaka, pretože sa obávali, že by mohol rover poškodiť. Rover fungoval do roku 2010.

Aj Perseverance už riešil problém spojený s kameňmi. 29. decembra minulého roka sa do strojovej časti dostalo väčšie množstvo malých kamienkov, čo spôsobilo, že rover musel byť takmer týždeň odstavený. Vedci napokon vypracovali spôsob, ako odstrániť kamienky, a to pomocou odpojenia vŕtacieho ramena.