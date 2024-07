Pod grónskym ľadom sa ukrýva desivé dedičstvo USA: Vybudovali tu supertajný projekt, čoskoro môže byť veľkým problémom

Studená vojna patrila medzi najzvláštnejšie etapy nášho historického vývoja. Predstavitelia USA a Sovietskeho zväzu vymýšľali obrovské, často až bizarné megaprojekty, pomocou ktorých chceli získať náskok nad svojím rivalom. Niektoré boli úspešné a zapísali sa do histórie, iné zapadli prachom a dnes už o nich veľa nevieme. V akomsi pomyselnom strede sa však nachádza Camp Century – americký tajný projekt v Grónsku.

Grónsko, ľadom pokrytý obrovský ostrov je síce na väčšine svojho územia pre život nehostinný, no jeho strategický význam si mnohé štáty vrátane USA uvedomovali už v 50. rokoch minulého storočia. Práve v tomto období sa zrodila zmluva, ktorú so Spojenými štátmi podpísalo Dánsko a ktorá v podstate Američanom umožnila umiestnenie základní v Grónsku, píše web Nuclear Museum.

V nasledujúcich rokoch tu americká armáda vybudovala tri letecké základne, z ktorých dnes funguje iba tá s názvom Thule. Okrem toho v Grónsku spojazdnila rôzne radarové stanice so systémami, ktoré by ich vedeli včas varovať v prípade blížiacej sa hrozby akéhokoľvek charakteru. Na prelome rokov 1959 a 1960 sa na území ostrova pokrytého ľadom začalo s realizáciou ďalšieho projektu, ktorý do histórie vstúpil pod názvom Camp Century.

Projekt taký tajný, že o ňom nevedeli ani Dáni

Ako uvádza portál History.com, zariadenie ukryté pod grónskym ľadom bolo oficiálne prezentované ako centrum určené na vedecké účely. Takzvané arktické výskumné centrum Američania doslova vykopali do tvrdého ľadu, urobili o ňom dokument a objavilo sa aj v rôznych prestížnych svetových magazínoch. Pomocou tejto základne chceli Spojené Štáty otestovať tiež možnosť života v týchto nehostinných podmienkach, teda aspoň podľa ich oficiálnej verzie, ktorú prezentovali aj Dánsku.

Stavba prebiehala tak, že do ľadu vykopali 21 obrovských tunelov, ktoré následne zakryli oceľovými oblúkmi. Zákopy boli také veľké, že v nich dokázali postaviť obytné budovy, jedálne, zdravotnícke zariadenie, komunikačné centrum, rekreačnú halu, studňu a rôzne výhrevné potrubia. Celé podzemné mestečko dokonca poháňal prenosný jadrový reaktor, prvý svojho druhu. Ako uvádzajú niektoré zdroje, najväčší výkop mal šírku aj výšku približne 8 metrov a bol dlhý až 340 metrov.

Aj keď Dáni o výstavbe základne pod ľadom vedeli, dodnes sa vedú polemiky, či naň dali USA výslovné povolenie. Tak či onak, o čom Dáni určite nevedeli, bol podľa portálu The Guardian obrovský a tajný projekt Iceworm. Pomocou Camp Century chceli Američania otestovať jeho budúce uplatnenie, ktoré im mohlo dať v studenej vojne kritický náskok pred Sovietskym zväzom, a to najmä so zreteľom na blížiacu sa kubánsku krízu. Z tajnej zbrane sa ale čoskoro stala časovaná bomba.

