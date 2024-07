Z vysnívanej dovolenky strašidelný sen: Pár po príchode zistil, že sú v obrovskom 5-hviezdičkovom rezorte úplne sami

Pri dovolenkovaní v luxusných rezortoch rátame s tým, že okrem nás si chce slnečný raj užiť množstvo ďalších ľudí. Pred odletom sa teda psychicky pripravíme na to, že pri švédskych stoloch budú pobehovať malé deti a na večerný drink si kvôli veľkému množstvu objednávok budeme musieť chvíľu počkať. To však nie je prípad, o ktorom dnes píšeme. O správe napísal portál Indy100.

Článok pokračuje pod videom ↓

Cameron sa spolu so svojou partnerkou vybrali na výlet do Mexika. Pred odchodom si rezervovali miesto v luxusnom rezorte Grand Velas Botique Los Cabos, kde si chceli užiť pohodový a ničím nerušený oddych.

Ako však opisuje muž, ktorý sa o celý príbeh podelil na sociálnej sieti TikTok, dvojica si čoskoro po príchode do hotela všimla nepríjemné ticho.

V celom rezorte nebolo iného hosťa

So samotným hotelom nebol žiadny problém. 5-hviezdičkový rezort vyzeral presne ako na fotografiách a z každého rohu dýchal luxus. Ako však postupovali chodbami a uličkami, uvedomili si zvláštnu vec.

Na videu, ktoré Cameron natočil z rezortu, je vidieť more prázdnych plážových ležadiel a bazén pripravený pre záplavu turistov, v ktorom ale nikto neplával.

Pomaly, ale isto si pár uvedomil, že ich podozrenie sa naplnilo. V gigantickom rezorte boli ubytovaní úplne sami.

Napriek tomu, že mnohých z nás by prázdny rezort potešil, dvojica mala pocit, akoby namiesto dovolenky prežívali zlý sen. Zážitok prirovnali k dystopickému seriálu Black Mirror. „Najprv to bol pre nás dobrý žart,“ hovorí o zážitku muž.

„Zakaždým, keď sa mi zdá, že vidím niekoho, kto nemá bielu uniformu, úplne sa nadchnem. Hneď potom mi dôjde, že zbytočne. Bol to len ďalší zamestnanec. Ono to bolo celkom cool, ale len do určitého bodu.“

Príhodu ukončil otázkou, ako je možné rezort finančne udržať, pokiaľ je plne vysvietený, poskytuje kompletný program a funguje aj v prípade, že sa v ňom nachádzajú len dvaja hostia.

Mediálna pozornosť neušla ani samotným prevádzkarom rezortu. Po tom, ako video získalo viac ako 8 miliónov videní, sa s odpoveďou prihlásila zástupkyňa Melissa Wisenbaker.

„Velas Resorts funguje na 100 percent bez ohľadu na počet skutočných hostí ubytovaných v hoteli,“ povedala pre The New York Post.