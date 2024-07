Valí sa na nás horúce peklo: Teploty budú atakovať 36+ stupňov, najhoršie nás ešte len čaká v týchto dňoch

Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť – najmä na severe. Veľmi teplo. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.

Najvyššia denná teplota dosiahne 31 až 36, na Orave a pod Tatrami okolo 29 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 m bude okolo 18 stupňov Celzia. Fúkať bude zrána slabý, postupne prevažne južný vietor 3 až 7 metrov za sekundu (10 až 25 km/h). Meteorológovia neočakávajú žiadne zrážky.

Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) vystríhajú pred dnešnými vysokými teplotami, ktoré sa zajtra ešte zintenzívnia. Pre horúčavy je pre viaceré okresy vydaná výstraha druhého stupňa. Ako vyplýva z údajov na webe SHMÚ, výstraha druhého stupňa dnes platí pre južné okresy západného Slovenska.

Výstrahy pred horúčavami

V Trnavskom kraji sú to okresy Galanta a Dunajská Streda. V Nitrianskom kraji sú to okresy Nitra, Komárno, Šaľa, Levice a Nové Zámky a v rámci Bratislavského kraja je vydaná výstraha pre okres Senec a Pezinok. Výstraha platí od dnešného poludnia do 18:00, teplota v týchto okresoch sa môže vyšplhať na 35 až 36 °C. Výstrahy druhého stupňa pre viacero okresov na juhozápade Slovenska sú v platnosti aj na nedeľu. Oddnes taktiež platí aj výstraha prvého stupňa pred vysokými teplotami v južných okresoch stredného Slovenska, na Záhorí, v Trenčianskom kraji a východoslovenskej nížine, kde teploty sa môžu vyšplhať na 33 až 34 °C.

SHMÚ upozorňuje, že zajtra sa teploty ešte zintenzívnia a výstraha druhého stupňa sa okrem okresov juhozápadného Slovenska bude týkať aj okresov Krupina, Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota v Banskobystrickom kraji. Taktiež okresov Trebišov, Michalovce, Sobrance v Košickom kraji a okresov Vranov nad Topľou a Humenné v Prešovskom kraji. Pre väčšinu ostatného územia Slovenska je aj na zajtra v platnosti výstraha prvého stupňa pred vysokými teplotami. Výnimkou sú okresy v Žilinskom kraji, taktiež niektoré okresy v Prešovskom a Banskobystrickom kraji.

V pondelok 29. júla už hydrometeorológovia zo SHMÚ predpokladajú zrušenie všetkých výstrah pred vysokými teplotami pre celé Slovensko.