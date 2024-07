Hovorí sa aj o prepúšťaní: Veľký slovenský zamestnávateľ po rekordnom zisku hlási stratu, obáva sa aj presunu časti výroby

Dovoz hnojív patrí v potravinárskom segmente medzi kľúčové, pričom hlavne v Európe bol v poslednom období ako na hojdačke. Významným zástupcom chemického priemyslu na Slovensku je aj Duslo Šaľa, ktoré ešte nedávno zamestnávalo približne 2-tisíc ľudí. Pred dvoma rokmi dokonca hlásilo rekordné tržby, ktoré ale vystriedala neistota, informujú o tom Hospodárske noviny.

Ako vysvetľujú HN, v roku 2022 vystrelili ceny hnojív na rekordné úrovne, čo prispelo k rekordnému roku aj pri slovenskom producentovi. Dôvodom bola vojna na Ukrajine, kedy u farmárov vypukla obava, že na základe možných problémov s dodávkami z Ruska, hnojiva nebude dostatok. Preto začali vykupovať dostupné zásoby a Duslo Šaľa počítalo masívne zisky.

Naopak, situácia sa v minulom roku otočila a k negatívnym výsledkom prispeli vysoké výrobné náklady a tiež prílev lacných hnojív z tretích krajín. Konkrétne, Duslo hovorí o nie príliš priaznivom podnikateľskom prostredí na Slovensku, ako aj o tvrdej konkurencii, s ktorou sa súťaží iba ťažko. Šéf Dusla Petr Bláha pripustil, že v súvislosti so spomínanými krokmi je možné, že časť výroby sa presunie inde.

„Proces budeme riadiť cez ekonomiku. Kde budú výhodnejšie podmienky a kde bude výroba rentabilnejšia, tam budeme produkovať,“ uviedol pre Hospodárske noviny. Vlani totiž Duslo zaznamenalo stratu na úrovni 27 miliónov eur a zatiaľ nie je jasné, ako skončí aktuálny rok. Všetko bude závisieť od toho, aké silné budú importy zo zahraničia, predovšetkým z Ruska, ktoré podľa slov Bláhu značne podkopávajú európskych výrobcov.

V súvislosti s optimalizáciou firmy sa okrem možného presunu výroby spomína aj prepúšťanie zamestnancov. Počas posledného obdobia z Dusla odišlo niekoľko desiatok ľudí, hlavne do predčasného dôchodku, pričom ich miesta neboli obsadené. Takýto trend by sa mal zachovať. „Postupne plánujeme prepustiť dosť ľudí. Pôjde, samozrejme, o prirodzené odchody do penzií, predčasných dôchodkov a tieto pracovné miesta nebudeme nahrádzať,“ povedal Bláha.