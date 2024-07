Rover Curiosity na Marse prešiel po skale a rozdrvil ju. Náhodou tak našiel vzácnosť, vedci hovoria o „oáze v púšti“

Rover Curiosity sa preháňa po štvrtej planéte od Slnka už neuveriteľných 12 rokov. Neuveriteľných najmä preto, lebo pôvodne bola jeho misia plánovaná iba na dva roky, no napokon ju vedci predĺžili na neurčito. A to, že jeho brázdenie Marsom má stále veľký význam, dokazuje aj najnovší objav, ktorý rover urobil. A zaujímavé je, že to bolo omylom.

Objav síry

Keď 899-kilogramový rover Curiosity prechádzal 30. mája cez oblasť Marsu zvanú Gediz Vallis, jeho váha rozdrvila jednu skalu. Pri neskoršej analýze záznamov sa zistilo, že Curiosity odhalil žlté kryštály elementárnej síry. Aj keď sú sírany na Marse bežné, toto je prvýkrát, keď sa na planéte objavila síra vo svojej čistej forme.

Oblasť, ktorou Curiosity prechádzal, je pritom plná podobných skalných útvarov, čo naznačuje, že tu môže byť jej veľké ložisko. „Nájsť pole kameňov z čistej síry je ako nájsť oázu v púšti,“ povedal vedec Ashwin Vasavada z laboratória JPL, patriaceho priamo pod NASA.

Nové zistenie o geológii Marsu

Keďže vedci nepredpokladali, že by sa tam niečo takéto mohlo nachádzať, teraz musia situáciu podrobne preskúmať.

Kým sírany sú bežné a vznikajú po vyschnutí vody, v ktorej sa predtým zmiešala síra s inými minerálmi, čistá síra sa tvorí len za špecifických podmienok, o ktorých nie je známe, že by sa vyskytovali na Marse v oblasti, kde Curiosity urobil náhodný objav.

Na druhej strane, aj pri veľkej snahe, o geológii Marsu stále nevieme toľko, koľko by sme chceli a tento objav je síce jedinečný, no nie úplne nemožný.

Síra je pritom jedným zo základných prvkov pre vznik života. Zvyčajne sa vyskytuje už v spomínanej forme síranov, ktorú po premene na aminokyseliny využívajú živé organizmy na výrobu bielkovín.

Keďže sírany sú na Marse bežné, objav čistej síry neprináša nič prevratné a nie je ani dôkazom, že na Marse niekedy bol život, aj keď čiastočné objavy naznačujú, že podmienky na jeho vznik tu boli.

Curiosity bude stále pokračovať prieskumom tejto oblasti, o ktorej vedci veria, že bola pred miliardami rokov miestom, kde pretekala staroveká rieka a my môžeme len dúfať, že roveru sa podarí urobiť ďalšie prekvapivé zistenia z tejto jedinečnej časti červenej planéty.