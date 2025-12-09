Roky mlčal. Jožo známy banánovou hláškou prehovoril, prečo by do Zámeny manželiek už nešiel

Do šou by už nešiel.

Televízne reality šou dokážu z bežných ľudí urobiť ikony, no málokto sa stane takým fenoménom ako Jožo Dunajčan zo Zámeny manželiek.

Jeho spontánne hlášky zľudoveli a kolujú generáciami dodnes. Po rokoch však prehovoril o tom, čo sa v zákulisí skutočne dialo a ako ho zasiahlo, keď ho televízia vykreslila úplne inak, než je pravda. V podcaste Za titulkou od denníka Plus jeden deň opísal, čo prežíval pred kamerami, aké bolo stretnutie s pani Evou, ale aj to, prečo by dnes už do Zámeny manželiek nešiel, no Farme by sa veru nebránil.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Do skurvenej piči (@kulihamburger)

Hlášky aj cesta do šou

Hoci od vysielania legendárnej epizódy prešlo viac než 10 rokov, Jožove výroky žijú ďalej medzi mladými aj staršími. „Stretávam sa s tým dodnes. Moja hláška „Treba šebe vypic, zažic, tu máš banán a všicko v poradku“ – na tom vyrástli mladé ročníky.“ Dodáva, že ho ľudia bežne zastavujú na ulici a vykrikujú naňho pamätné vety: „Jožo, tu máš banán a všicko v poradku!“

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa PIT GYM LEVOČA (@pitgymlevoca)


Účasť v šou pritom vôbec nebola pôvodný plán. Jožo s bratrancom sledovali Farmu a prihlásili sa tam. „Prišiel jeden „týpek“, Mário z Markízy… Povedal mi, že už vybrali ľudí na Farmu, ale či nechcem prísť ako „bandita“.“ Napokon však zafungovala chémia medzi ním a manželkou, čo si všimol aj produkčný. „Vy ste taký sympatický pár, nechceli by ste ísť ešte aj do Zámeny manželiek?“ citoval ho Jožo.

Jožo síce váhal a odmietal, jeho manželka však bola zvedavá. „Nie, nie, nikam nejdem.“ Nakoniec však súhlasili a šli do toho.

Toto bol dôvod, prečo nazval Evu „zlobrom“

