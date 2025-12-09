Roky mlčal. Jožo známy banánovou hláškou prehovoril, prečo by do Zámeny manželiek už nešiel

Televízne reality šou dokážu z bežných ľudí urobiť ikony, no málokto sa stane takým fenoménom ako Jožo Dunajčan zo Zámeny manželiek.
Jeho spontánne hlášky zľudoveli a kolujú generáciami dodnes. Po rokoch však prehovoril o tom, čo sa v zákulisí skutočne dialo a ako ho zasiahlo, keď ho televízia vykreslila úplne inak, než je pravda. V podcaste Za titulkou od denníka Plus jeden deň opísal, čo prežíval pred kamerami, aké bolo stretnutie s pani Evou, ale aj to, prečo by dnes už do Zámeny manželiek nešiel, no Farme by sa veru nebránil.
Hlášky aj cesta do šou
Hoci od vysielania legendárnej epizódy prešlo viac než 10 rokov, Jožove výroky žijú ďalej medzi mladými aj staršími. „Stretávam sa s tým dodnes. Moja hláška „Treba šebe vypic, zažic, tu máš banán a všicko v poradku“ – na tom vyrástli mladé ročníky.“ Dodáva, že ho ľudia bežne zastavujú na ulici a vykrikujú naňho pamätné vety: „Jožo, tu máš banán a všicko v poradku!“
Účasť v šou pritom vôbec nebola pôvodný plán. Jožo s bratrancom sledovali Farmu a prihlásili sa tam. „Prišiel jeden „týpek“, Mário z Markízy… Povedal mi, že už vybrali ľudí na Farmu, ale či nechcem prísť ako „bandita“.“ Napokon však zafungovala chémia medzi ním a manželkou, čo si všimol aj produkčný. „Vy ste taký sympatický pár, nechceli by ste ísť ešte aj do Zámeny manželiek?“ citoval ho Jožo.
Jožo síce váhal a odmietal, jeho manželka však bola zvedavá. „Nie, nie, nikam nejdem.“ Nakoniec však súhlasili a šli do toho.
