Rezort vnútra chce nakúpiť balistickú výstroj pre policajtov. Minie na to približne 26 miliónov eur

Ministerstvo vnútra (MV) SR plánuje nakúpiť pre policajtov balistické vesty a nosiče balistických panelov. Pokračuje tým v modernizácii výstroja príslušníkov zboru.
TASR o tom informoval hovorca rezortu Matej Neumann.
Ministerstvo podľa neho očakáva rámcovú dohodu s predpokladanou hodnotou 26 miliónov eur bez DPH.
„Znižujeme zdedený modernizačný dlh a postupne, s dôrazom na technické vlastnosti, obnovujeme a dopĺňame výstroj a výzbroj pre policajné zložky. Po obstaraní zimných búnd, nohavíc, tričiek, taktických opaskov a obuvi sú balistické vesty a chrániče ďalším nevyhnutným výstrojným dielom. Práve ony sú tým prvkom, ktorý ochraňuje život a zdravie policajtov v teréne,“ myslí si minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
Dôležitý nástroj na ochranu policajta
Každý policajt by mal mať podľa ministerstva pridelený vlastný výstroj a zabezpečenú rezervu pre prípad poškodenia alebo zničenia počas akcie. Nepriestrelné vesty i nosiče patria medzi najdôležitejšie prvky osobnej ochrany polície.
Ako Neumann podotkol, predpokladaná hodnota nákupu je výsledkom prípravných trhových konzultácií. „Počas štyroch rokov vytvorí priestor na dodanie takmer 15 000 balistických viest a 12 000 nosičov balistických panelov s predným a zadným dielom, ako aj ďalšieho potrebného príslušenstva,“ priblížil.
Nahlásiť chybu v článku