Je lepšie mať s partnerom spoločné alebo oddelené financie? Toto riešenie je podľa Slovákov najlepšie

Financie sú jedna z najdôležitejších záležitostí, ktoré si partneri potrebujú vydiskutovať. Kto bude platiť bežné účty? Kto nakúpi potraviny a ako sa budú platiť spoločné dovolenky či iné výdavky? Slovákov sme sa pýtali, či je podľa nich lepšie mať spoločný alebo oddelený účet.

Majú v tom jasno

Väčšina odpovedí hovorí jasne hneď od začiatku – „účty majú byť oddelené, no peniaze spoločné“. Slováci preferujú oddelené účty, no veria, že financie by mali byť spoločné. Viacerí prízvukujú, že je rozdiel medzi tým, ak žijete s priateľom, alebo ste už zosobášení. S priateľom by mali byť účty oddelené, no v manželstve by mali byť peniaze spoločné, a to bez ohľadu na počet účtov.

Niektorí si myslia, že účty by mali byť oddelené, no manželia by mali mať jeden spoločný, kam každý mesiac posielajú isté percento zo svojej výplaty. Z tohto účtu sa následne hradia výdavky na bývanie a na stravu. Na vlastnom účte si nechávajú takpovediac vreckové, ktoré môžu minúť podľa ľubovôle.

Niektorí zveria partnerovi všetky financie

Ľudia poukazujú tiež na to, že každý z partnerov má určené, za čo platí, aby sa predišlo konfliktom. Upozorňujú tiež, že človek by mal mať vlastný účet a peniaze. Nikdy totiž nemôže vedieť, čo sa môže stať. Napríklad, ak jeden z partnerov zomrie, dôjde k rozvodu, alebo sa ukáže, že jeden z partnerov je tyran a zo vzťahu je potrebné čo najskôr a čo najbezpečnejšie odísť. Veria, že ľudia by mali byť pripravení na každú alternatívu. Inak napríklad hrozí, že sa jeden z partnerov bojí odísť zo zlého vzťahu, lebo by po odchode nemal nič vlastné.

Niekoľko ľudí píše, že by na spoločné financie nikdy nepristúpili. Napríklad preto, lebo partner rád míňa na všeličo možné a vznikali by z toho hádky. Nedelia sa ani o informácie o tom, kto koľko má na svojom vlastnom účte. Nájdu sa však aj takí, ktorým neprekáža vložiť všetky peniaze na jeden účet, vraj neriešia, kde a koľko partner minul. Niektorým dokonca vyhovuje, ak sa o financie a platenie všetkých účtov stará len jeden z partnerov a druhý ich nemusí vôbec riešiť. Vraj by financie mala mať pod palcom tá osoba, ktorá sa vo väčšej miere stará o chod domácnosti, napríklad chystá deti do školy, či ich berie k lekárovi.