Rezignácia po slovensky: Šéf katastra sľúbil odchod, dodnes poberá 6-tisícový plat. Navyše sa objavil nový problém

Predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra Juraj Celler síce oznámil rezignáciu 20. januára, no na pozícii stále pôsobí. Celler je takisto niekoľko rokov obžalovaný.

Upozornila na to TV Markíza. Šéf katastra je obžalovaný pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.

Zločin mal spáchať vo svojom predchádzajúcom zamestnaní vo firme, ktorá sa zaoberala výstavbou solárnych elektrární.

Za vinu mu prokurátor dáva škodu vo výške 1 milión eur, súd by mal pokračovať v máji.

Obžalovaný predseda katastra aj po oznámení odstúpenia z funkcie na svojom poste stále pôsobí. Do funkcie ho vymenoval minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD), ktorý o obžalobe nevedel, no obhájil to prezumpciou neviny.

Hackerský útok na kataster

Juraj Celler oznámil odchod z funkcie 20. januára po tom, ako ho k tomu vyzval premiér Robert Fico. Stalo sa tak po nedávnom hackerskom útoku na kataster začiatkom januára, odkedy stále nefunguje hlavný online kataster portál.

Ochromené boli na nejakú dobu aj katastrálne úrady. Cellerovi dáva opozícia za vinu nízku zabezpečenosť a nesprávne postupy vo vedení úradu.