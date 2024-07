Schudla 40 kíl a teraz sa ukázala v bikinách. Renáta Názlerová poslala odkaz všetkým, ktorí chcú komentovať jej postavu

Chudnúť začala ešte v roku 2022 a len nedávno prezradila, že sa z veľkosti 56/58 dostala na veľkosť 50/52. Vo videu pritom priznala, že s váhou má problém od detstva a vždy bola v začarovanom kruhu chudnutia a priberania. To sa však teraz nestalo a jojo efekt nenastal. Nie tak div, že sa známa moderátorka rozhodla novou postavou pochváliť v plavkách.

Ako sme vás informovali v článku, rok po tom, ako Renáta Názlerová začala chudnúť, sa pochválila tým, že sa jej podarilo zhodiť už 24 kíl. Odvtedy prešiel ďalší polrok a ona sa pochválila novým výsledkom – schudla úctyhodných 40 kíl. Vidieť jej to nielen na páse, ale tiež na tvári a výsledky jej chudnutia sú doslova neprehliadnuteľné.

Ukázala sa v plavkách

Názlerová pridala už niekoľko fotografií, ktoré hovoria za všetko, no najväčší úspech získavajú tie, ktoré ukazujú porovnanie medzi jej postavou kedysi a dnes. Len nedávno ukázala sériu fotografií v rovnakých šatách s rozdielom dvoch rokov a ľudia nemohli uveriť vlastným očiam.

Teraz však zašla ešte ďalej a novú postavu predviedla v dvojdielnych plavkách. V čiernych bikinách a s úsmevom na tvári sa odfotografovala na dovolenke a k fotografii pridala veľavravný odkaz neprajníkom.

„Milí hejteri, hejterky a hejterčatá, špeciálne pre vás aktuálne foto v 2 dielnych plavkách, aby ste mohli skúmať, najlepšie s lupou, kde mi čo ovísa po už skoro mínus 40 kg. No a vy ženy moje milé, ktoré sledujete môj príbeh chudnutia, alebo ste sa aj pridali, alebo vás kvária neistoty o sebe a hanba ísť do plaviek, notabene dvojdielnych, smelo do toho. Ako vidíte, stále nie som ani štíhla a už ani mladá… ale… SLNKO PREDSA SVIETI NA VŠETKÝCH ROVNAKO,“ napísala moderátorka k fotografii.

Jej silný odkaz sa stretol s pozitívnou odozvou a ľudia sa hneď presunuli do sekcie komentárov.

„Tak to je taký nádherný úsmev. Keby sa každá žena vedela tak krásne prijať a byť šťastná, tak by bol svet krajší,“ skonštatovala fanúšička.

„Nádherná, šťastná a vyrovnaná žena, mnoho žien by chcelo mat vaše sebavedomie a entuziazmus, vyzeráte skvelo,“ odkázala ďalšia.

„Nádherný progres a že je to vidno, o tom niet pochýb,“ súhlasila tretia.

Skritizovali ju

Našli sa však aj takí, ktorí si odkaz nevzali k srdcu a rozhodli sa poskytnúť Názlerovej kritiku – presne takú, akú spomínala v príspevku. Šlo pritom najmä o ženy, ktoré sa jej rozhodli vysvetliť, prečo by sa nemala fotografovať v plavkách, alebo ich dokonca nosiť.