Rebríček ukázal, ktoré krajiny EÚ sú najbohatšie: Slovensko na chvoste, no máme iný veľký problém

Životná úroveň v Európskej únii sa výrazne líši a Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré za priemerom zaostávajú. Najnovšie dáta ukazujú, že rozdiely medzi štátmi sú výrazné a v niektorých prípadoch priam priepastné.
Podľa údajov Eurostatu dosahuje hrubý domáci produkt na obyvateľa v štandarde kúpnej sily na Slovensku len 75 % priemeru Európskej únie, píše Euronews. Priemer EÚ je stanovený na 100, pričom najnižšie hodnoty majú Bulharsko a Grécko na úrovni 68 a najvyššie Luxembursko s hodnotou 239.
Slovensko patrí medzi slabšie krajiny Únie
Slovensko sa nachádza v skupine krajín, ktoré sú výrazne pod priemerom EÚ. Spolu s ním sem patria aj Lotyšsko, Maďarsko, Chorvátsko, Rumunsko či Estónsko. Len mierne lepšie sú na tom Poľsko a Portugalsko. To znamená, že priemerný obyvateľ Slovenska si môže dovoliť podstatne menej tovarov a služieb než obyvatelia bohatších krajín západnej a severnej Európy.
Rozdiel medzi najbohatšími a najchudobnejšími krajinami je výrazný. Luxembursko dosahuje 239 % priemeru EÚ a Írsko 237 %. V praxi to znamená, že obyvatelia týchto krajín majú k dispozícii viac než trojnásobnú kúpnu silu v porovnaní s Bulharskom alebo Gréckom. Medzi ďalšie silné ekonomiky patria Holandsko, Dánsko či Rakúsko. Nad priemerom EÚ sú aj Nemecko, Belgicko, Švédsko, Malta a Fínsko.
Do reality vstupuje politika aj konsolidácia
Ekonomické čísla prichádzajú v čase, keď Slovensko vedie už štvrtá vláda Roberta Fica a krajina čelí pokračujúcej snahe o ozdravenie verejných financií. Vláda zároveň pripravuje už tretí balík konsolidácie verejných financií, ktorý môže ešte viac ovplyvniť životnú úroveň obyvateľov. Kombinácia nižšieho ekonomického výkonu a úsporných opatrení tak môže pre mnohých znamenať ďalší tlak na rodinné rozpočty.
Európa ostáva rozdelená
Dlhodobo platí, že krajiny východnej Európy zaostávajú, zatiaľ čo západ a sever dominujú. Rozdiely súvisia najmä s produktivitou práce a mierou zamestnanosti. Zaujímavosťou je, že nad priemerom EÚ sa nachádza len 10 z 27 krajín, pričom v nich žije približne tretina obyvateľov Únie. Slovensko tak zostáva v skupine krajín, ktoré sa síce postupne približujú k priemeru, no rozdiely voči najbohatším štátom sú stále výrazné.
Pozreli sa aj na nehnuteľnosti
Vo štvrtom trimestri 2025 vzrástli ceny domov a bytov v EÚ o 5,5 percenta, zatiaľ čo nájomné sa v porovnaní so štvrtým štvrťrokom 2024 zvýšilo o 3,2 percenta. Na utorňajšiu správu Eurostatu, štatistického úradu EÚ, upozornil bruselský spravodajca TASR.
Eurostat spresnil, že v porovnaní s tretím štvrťrokom 2025 sa ceny nehnuteľností zvýšili o 0,8 % a nájomné vzrástlo o 0,6 %. Vývoj za posledné desaťročie, medzi rokmi 2015 a tretím štvrťrokom 2025, ukázal, že ceny domov a bytov sa v EÚ zvýšili o 64,9 % a nájomné o 21,8 %.
Pokiaľ ide o národné údaje, pri porovnaní štvrtého štvrťroka 2025 s rokom 2015 sa ceny domov a bytov zvýšili viac ako nájomné v 25 krajinách EÚ, za ktoré sú k dispozícii údaje. Počas tohto obdobia sa ceny domov v Maďarsku viac ako strojnásobili (+ 290 %) a v 12 krajinách sa viac ako zdvojnásobili, pričom najväčší nárast bol zaznamenaný v Portugalsku (+ 180 %), Litve (+ 168 %) a Bulharsku (+ 157 %). Na Slovensku ceny domov a bytov v tomto období vzrástli okolo 123 %. Fínsko bolo jedinou krajinou, kde ceny nehnuteľností počas tohto obdobia klesli (- 3 %).
V rovnakom období sa nájomné zvýšilo vo všetkých 27 krajinách EÚ, pričom najvyšší nárast bol zaznamenaný v Maďarsku (+ 109 %), nasledovala Litva (+ 88 %) a Írsko a Poľsko (v oboch prípadoch + 76 %). Slovensko v uvedenom období zaznamenalo 30-percentný nárast nájomných poplatkov.
