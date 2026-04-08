Rebríček ukázal, ktoré krajiny EÚ sú najbohatšie: Slovensko na chvoste, no máme iný veľký problém

Foto: TASR/Maroš Herc

Nina Malovcová
Najbohatšie krajiny predbiehajú chudobné aj trojnásobne.

Životná úroveň v Európskej únii sa výrazne líši a Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré za priemerom zaostávajú. Najnovšie dáta ukazujú, že rozdiely medzi štátmi sú výrazné a v niektorých prípadoch priam priepastné.

Podľa údajov Eurostatu dosahuje hrubý domáci produkt na obyvateľa v štandarde kúpnej sily na Slovensku len 75 % priemeru Európskej únie, píše Euronews. Priemer EÚ je stanovený na 100, pričom najnižšie hodnoty majú Bulharsko a Grécko na úrovni 68 a najvyššie Luxembursko s hodnotou 239.

Slovensko patrí medzi slabšie krajiny Únie

Slovensko sa nachádza v skupine krajín, ktoré sú výrazne pod priemerom EÚ. Spolu s ním sem patria aj Lotyšsko, Maďarsko, Chorvátsko, Rumunsko či Estónsko. Len mierne lepšie sú na tom Poľsko a Portugalsko. To znamená, že priemerný obyvateľ Slovenska si môže dovoliť podstatne menej tovarov a služieb než obyvatelia bohatších krajín západnej a severnej Európy.

Foto: Eurostatu

Rozdiel medzi najbohatšími a najchudobnejšími krajinami je výrazný. Luxembursko dosahuje 239 % priemeru EÚ a Írsko 237 %. V praxi to znamená, že obyvatelia týchto krajín majú k dispozícii viac než trojnásobnú kúpnu silu v porovnaní s Bulharskom alebo Gréckom. Medzi ďalšie silné ekonomiky patria Holandsko, Dánsko či Rakúsko. Nad priemerom EÚ sú aj Nemecko, Belgicko, Švédsko, Malta a Fínsko.

Do reality vstupuje politika aj konsolidácia

Ekonomické čísla prichádzajú v čase, keď Slovensko vedie už štvrtá vláda Roberta Fica a krajina čelí pokračujúcej snahe o ozdravenie verejných financií. Vláda zároveň pripravuje už tretí balík konsolidácie verejných financií, ktorý môže ešte viac ovplyvniť životnú úroveň obyvateľov. Kombinácia nižšieho ekonomického výkonu a úsporných opatrení tak môže pre mnohých znamenať ďalší tlak na rodinné rozpočty.

Foto: TASR – Pavel Neubauer

Európa ostáva rozdelená

Dlhodobo platí, že krajiny východnej Európy zaostávajú, zatiaľ čo západ a sever dominujú. Rozdiely súvisia najmä s produktivitou práce a mierou zamestnanosti. Zaujímavosťou je, že nad priemerom EÚ sa nachádza len 10 z 27 krajín, pričom v nich žije približne tretina obyvateľov Únie. Slovensko tak zostáva v skupine krajín, ktoré sa síce postupne približujú k priemeru, no rozdiely voči najbohatším štátom sú stále výrazné.

Pozreli sa aj na nehnuteľnosti

Vo štvrtom trimestri 2025 vzrástli ceny domov a bytov v EÚ o 5,5 percenta, zatiaľ čo nájomné sa v porovnaní so štvrtým štvrťrokom 2024 zvýšilo o 3,2 percenta. Na utorňajšiu správu Eurostatu, štatistického úradu EÚ, upozornil bruselský spravodajca TASR.

Eurostat spresnil, že v porovnaní s tretím štvrťrokom 2025 sa ceny nehnuteľností zvýšili o 0,8 % a nájomné vzrástlo o 0,6 %. Vývoj za posledné desaťročie, medzi rokmi 2015 a tretím štvrťrokom 2025, ukázal, že ceny domov a bytov sa v EÚ zvýšili o 64,9 % a nájomné o 21,8 %.

Foto: Google Street View

Pokiaľ ide o národné údaje, pri porovnaní štvrtého štvrťroka 2025 s rokom 2015 sa ceny domov a bytov zvýšili viac ako nájomné v 25 krajinách EÚ, za ktoré sú k dispozícii údaje. Počas tohto obdobia sa ceny domov v Maďarsku viac ako strojnásobili (+ 290 %) a v 12 krajinách sa viac ako zdvojnásobili, pričom najväčší nárast bol zaznamenaný v Portugalsku (+ 180 %), Litve (+ 168 %) a Bulharsku (+ 157 %). Na Slovensku ceny domov a bytov v tomto období vzrástli okolo 123 %. Fínsko bolo jedinou krajinou, kde ceny nehnuteľností počas tohto obdobia klesli (- 3 %).

V rovnakom období sa nájomné zvýšilo vo všetkých 27 krajinách EÚ, pričom najvyšší nárast bol zaznamenaný v Maďarsku (+ 109 %), nasledovala Litva (+ 88 %) a Írsko a Poľsko (v oboch prípadoch + 76 %). Slovensko v uvedenom období zaznamenalo 30-percentný nárast nájomných poplatkov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zdražovanie je na obzore: Analytici tvrdia, lacnejší benzín dlho nevydrží, zasiahne to aj slovenské domácnosti

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Slováci a Česi v zahraničí
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Umelá inteligencia
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Tip na výlet
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo
Na nože
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac