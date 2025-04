PS chce poslanecký prieskum: Infostat vraj pracuje ako PR agentúra Smeru a platia si to ľudia. Úrad obvinenia odmieta

Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) chce iniciovať poslanecký prieskum v Štatistickom úrade (ŠÚ) SR. Podľa šéfa PS Michala Šimečku totiž úrad, respektíve Infostat, pracuje ako „PR agentúra“ Smeru-SD, keď robí za štátne peniaze prieskumy na témy, ktoré podľa neho zaujímajú politikov Smeru-SD.

Šimečka si myslí, že šéf ŠÚ Martin Nemky by mal odstúpiť. „Včera bolo zverejnené, že štatistický úrad, teda verejná inštitúcia, na ktorú sa skladáme všetci aj cez transakčnú daň, pracuje ako de facto PR agentúra Smeru. Využíva verejné zdroje, peniaze nás všetkých, aby robila prieskumy na témy, ktoré zaujímajú politikov Smeru. To je niečo, čo by v normálne fungujúcej demokracii, kde máme nezávislé inštitúcie, kde máme právny štát, bolo absolútne neprijateľné a má to byť neprijateľné,“ zdôraznil Šimečka na pondelkovej tlačovej konferencii.

Otázky v prieskumoch sa mali týkať aj koaličných sporov a premiéra

Dodal, že aj iné strany vrátane PS si zisťujú, čo si ľudia o niektorých otázkach myslia, no platia si to z vlastných peňazí. Vo zverejnených prieskumoch sú podľa Šimečku napríklad otázky na koaličných partnerov alebo aj na neho. Nemky by mal podľa šéfa PS odstúpiť.

Pripomenul, že pôsobil ako poslanec Smeru-SD, takže podozrenie, že táto vládna strana zneužíva verejnú inštitúciu, je podľa neho ešte silnejšia. „Už to, čo vyšlo najavo, je natoľko diskreditačné pre vedenie štatistického úradu, že predseda Nemky by mal odstúpiť,“ povedal.

Infostat odmieta zdieľanie výsledkov prieskumov s tretími stranami

Štatistický úrad v reakcii na otázky TASR, ako reaguje na výzvu, aby Nemky z vedenia odstúpil, uviedol, že predsedu ŠÚ vymenúva a odvoláva vláda. „Štatistický úrad SR sa ako nezávislé a odborné pracovisko, ktoré je zodpovedné za oficiálne štatistické dáta, nevyjadruje k výlučne politickým témam,“ dodala hovorkyňa úradu Jana Morháčová.

Inštitút informatiky a štatistiky Infostat odmieta, že by výsledky politických prieskumov mal k dispozícii ktokoľvek iný ako samotná inštitúcia. Nemá ich ani Štatistický úrad SR, ktorý je zriaďovateľom Infostatu, ani žiadna politická strana. Princípmi inštitúcie pri výkone prieskumov je transparentnosť a objektivita. Na tlačovej konferencii to v pondelok vyhlásil šéf Centra sociálnych výskumov (CSV) Infostatu Mário Dobrovodský.

„Našou ambíciou je reflektovať nejaký vývoj spoločenského diania, reflektovať teda udalosti, ktoré sa na spoločensko-politickej scéne odohrávajú. Takže všetky tie veci nevznikli nejako účelovo, programovo, boli odrazom situácie, ktoré vznikala,“ uviedol Dobrovodský s tým, že otázky k prieskumom o aktuálnom politickom dianí vytváral tím analytikov CSV.

Zverejnenie časti výsledkov sa očakáva v máji

Ako vedúci centra ozrejmil, prvú časť výsledkov týchto prieskumov Infostat zverejní v druhej polovici mája. Výsledky prieskumov z roku 2024 inštitúcia nezverejní. „Veríme, že možno v budúcnosti bude periodicita oveľa kratšia,“ uviedol riaditeľ inštitúcie Peter Nemec. Ako Dobrovodský dodal, tieto výsledky sú len na interné účely.

Aktuálne zbiera Infostat dáta aj o verejnej mienke k ďalším otázkam. Podľa vedenia inštitúcie k nim patrí napríklad konsolidácia verejných výdavkov či zvyšovanie niektorých daní.

Štatistický úrad (ŠÚ) SR pre TASR reagoval, že si od Infostatu ako podriadenej rozpočtovej organizácie objednáva vo forme kontraktu riešenie konkrétnych úloh. „Na rok 2025 to bolo takmer 30 konkrétnych úloh, v zozname ktorých je aj výskumno-vývojové zadanie – prieskumy verejnej mienky o rôznych aktuálnych spoločenských témach,“ povedala hovorkyňa ŠÚ SR Jana Morháčová. Tvrdí, že konkrétne obsahové naplnenie vrátane naformulovania otázok je na Infostate.

Témy sa týkajú aj inštitúcií, bezpečnosti či zahraničných vzťahov

V rámci prieskumov zadali podľa ŠÚ rôzne základné okruhy tém, ako sú napríklad dôvera v inštitúcie, ekonomické podmienky a životná úroveň, sociálne otázky, zdravotná politika, trh práce, bezpečnosť a obrana, vzťahy s inými krajinami, občianska angažovanosť či názory na aktuálne spoločenské podmienky.

O obsahu otázok z prieskumov verejnej mienky, ktoré skúmal Inštitút informatiky a štatistiky Infostat, informovala televízia Markíza. Prieskumy mali mapovať názory ľudí na vnútrokoaličné spory, prípadné predčasné voľby, ako aj na aktivity premiéra Roberta Fica (Smer-SD) v súvislosti s Ruskom. Opozičné Progresívne Slovensko už avizovalo, že na štatistickom úrade iniciuje poslanecký prieskum. Obáva sa, že úrad pracuje v prospech strany Smer-SD.