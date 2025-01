Príspevok až 5-tisíc eur na úpravy domácností. Erik Tomáš predstavil nový druh finančnej podpory, vieme, kto ju môže získať

Profesionálni náhradní rodičia by mohli dostať finančný príspevok vo výške 5000 eur na úpravu domu alebo bytu na podporu bezbariérovej domácnosti. Vyplýva to z novely zákona, ktorú vláda v stredu schválila a jej ďalším prerokovaním sa budú zaoberať poslanci Národnej rady (NR) SR na najbližšej schôdzi parlamentu.

Informoval o tom minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) na sociálnej sieti. „Po novom bude už aj pri opustených zdravotne znevýhodnených deťoch vo veku do šesť rokov povinnosť umiestniť ich u profesionálnych náhradných rodičov s výnimkou prípadov, keď si zdravotný stav bude vyžadovať opateru v špecializovaných centrách pre deti a rodiny,“ uviedol Tomáš.

Starostlivosť o zdravotne znevýhodnené deti môže byť jednoduchšia

Novela zákona by mala zlepšiť najmä podmienky pri starostlivosti o deti so zdravotným znevýhodnením a zabezpečiť ich prednostné umiestnenie do profesionálnych náhradných rodín. Ďalej by sa mali upraviť podmienky pre profesionálnych náhradných rodičov, ktorí sa starajú o tieto deti, a to zavedením plateného voľna v rozsahu šesť hodín týždenne alebo jeden deň mesačne.

„Naším cieľom je, aby sa čo najviac opustených, nielen zdravotne znevýhodnených, ale aj zdravých detí dostalo do profesionálnych náhradných rodín. Úloha centier pre deti a rodiny je významná, ale harmonické rodinné prostredie je pre celkový vývoj dieťaťa viac želaným riešením,“ uzavrel Tomáš.

Dodal, že schválením novely zákona rezort práce zároveň splní strednodobú prioritu v oblasti sociálnej politiky v Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2023 až 2027.