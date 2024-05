Pripravte sa na nefunkčnosť televízie aj internetu: Obľúbený operátor hlási ďalšie výpadky, zasiahnu viacero miest

Jeden z najväčších slovenských operátorov ohlásil výpadky, ktoré potrvajú od dnes 6. mája a zajtra 7. apríla. Dotknú sa televízie a internetu a prebiehať budú v rôznych časoch na viacerých miestach. Orange na svojom webe uviedol, že vplyv na službu Orange Doma majú práce na strane spoločnosti Slovak Telekom.

Hlásia výpadky

Ako spoločnosť informuje, prvý výpadok počas dneška 6. mája už prebieha a potrvá od 7:00 do 18:00. Zasiahne obec Lubina. Orange upozorňuje na nefunkčnosť internetu a televízie aj v obciach Malé Leváre a Veľké Leváre. Tu k výpadku príde medzi 9:00 a 15:00.

Orange sa svojim zákazníkom ospravedlnil za komplikácie. „V prípade, že vám po ukončení výpadku nefungujú služby, reštartujte, prosím, vaše zariadenia,“ radí operátor.

Ďalšie výpadky prídu zajtra 7. mája. V čase medzi 7:00 a 12:00 nepôjde internet ani televízia v obci Driemota. K výpadkom dôjde v lokalite Donovaly v čase medzi 8:30 a 14:30.

Na nefunkčnosť služieb sa treba zajtra pripraviť aj v obci Kľačno, a to v čase od 7:00 do 16:30 a „odstávka“ opäť zasiahne aj obec Lubina, a to od 7:00 do 18:00.