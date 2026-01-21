Prípad Elizabeth Smart: Uniesli ju a znásilnili, keď mala 14 rokov. Teraz jej príbeh dostal filmovú podobu

Foto: Profimedia

Dana Kleinová
Elizabeth mala len 14 rokov, keď bola unesená pedofilom.

Príbeh Elizabeth Smart patrí k jedným z najznámejších. Dokonca natoľko, že na Netflixe vyšiel nový dokument, ktorý zachytáva to, čo sa jej stalo. Mala totiž len 14 rokov, keď bola unesená pedofilom a mala to šťastie, že sa jej podarilo uniknúť. Dnes šíri osvetu a hovorí svoj príbeh. 

Žena, ktorá bola ako tínedžerka unesená a deväť mesiacov držaná v zajatí, otvorene prehovorila o desivých zážitkoch, ktoré prežila v rukách svojich únoscov. Elizabeth Smart mala len 14 rokov, keď ju pod hrozbou noža uniesol pedofil Brian David Mitchell, ktorý mal v tom čase 48 rokov. Jej príbeh sa stal námetom pre pripravovaný dokument Netflixu s názvom Kidnapped: Elizabeth Smart, informuje portál LADBible.

Elizabeth Smart s rodičmi. Foto: Profimedia

Do únosu bola zapletená aj jeho manželka

K únosu došlo 5. júna 2002, keď Elizabeth ležala v posteli vo svojom dome v Salt Lake City v Utahu. Prebudila sa, keď jej Mitchell držal nôž pri krku a vyhrážal sa, že ju zabije, ak bude kričať. Potom ju odviedol z domu do hôr, kde na ňu čakala Mitchellova manželka 56-ročná Wanda Barzee.

V tábore v horách bola Elizabeth vystavená opakovanému každodennému znásilňovaniu Mitchellom, ktorý jej tvrdil, že je prorok. V exkluzívnom rozhovore pre časopis PEOPLE Elizabeth o svojom utrpení povedala: „Zakričala som: ‚Nie!‘ a on povedal: ‚Ak ešte niekedy takto vykríkneš, zabijem ťa.‘“

„Myslela som si, že ak sa prevrátim na brucho, nebude ma môcť znásilniť. To však, samozrejme, nebola pravda.“ Dodala: „Prosila som ho, aby prestal.“

Počas deviatich mesiacov Mitchell sexuálne zneužíval Elizabeth až štyrikrát denne a podroboval ju ďalšiemu ponižovaniu. „Keď ma vzal k prameňu, kde sme naberali vodu, držal lano a v podstate ma venčil ako psa,“ povedala. „Nútil ma piť jedno pivo za druhým, až kým som sa napokon nepovracala, a on ma tam len nechal ležať tvárou vo vlastných zvratkoch.“

Spoznali ju na ulici

Dňa 12. marca 2003 bola Elizabeth napokon zachránená, keď ju spolu s únoscami na ulici v meste Sandy v Utahu zbadal niekto, kto ich spoznal z relácie America’s Most Wanted. Policajt sa jej opýtal, či je Elizabeth Smart, a ona bola konečne voľná.

Elizabeth povedala: „Po záchrane som sa veľmi hanbila za to, čo sa mi stalo. Hoci moja hlava stopercentne vedela, že to nebola moja chyba, nedokázala som to tak cítiť aj v srdci. Mala som pocit, že ma za to budú súdiť. Cítila som sa veľmi sama a izolovaná.“

Foto: Profimedia

Mitchell bol za svoje zločiny odsúdený na doživotie, pričom na súde boli ako motív únosu prezentované jeho bizarné náboženské predstavy. Jeho manželka sa v roku 2009 priznala k únosu a za svoju účasť na ňom bola odsúdená na 15 rokov väzenia. V roku 2018 ju prepustili, no minulý rok ju opäť zatkli po obvinení, že navštívila dva parky, čo ako registrovaná sexuálna delikventka nesmie.

Elizabeth sa odvtedy venuje podpore iných obetí sexuálneho násilia. Pri vysvetľovaní, prečo sa rozhodla o svojom utrpení otvorene hovoriť, napísala: „Tento film budú pozerať obete aj tí, ktorí prežili, a ja dúfam, že si uvedomia, že nie sú sami a že sa nemusia hanbiť za to, čo sa im stalo.“

Film o únose Elizabeth Smart vyšiel dnes na platforme Netflix. V češtine nesie názov Uneseni: Elizabeth Smartová.

Ak ste sa stali obeťou alebo svedkom násilného trestného činu, nonstop bezplatnú telefonickú pomoc nájdete na webe pomocobetiam.sk - Victim Support Slovakia poskytuje služby právnikov, psychológov, sociálnych poradcov.
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zomrela známa slovenská influencerka: Mala dopravnú nehodu. Ide o expriateľku Gábora Borárosa

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac