Prezidentské voľby v Turecku sa skončili veľmi tesne, krajinu čaká druhé kolo hlasovania

O budúcom tureckom prezidentovi sa rozhodne až v druhom kole volieb 28. mája, oznámil v pondelok šéf tureckej volebnej komisie Ahmet Yener, ktorého citovala agentúra AP.

Prezident Recep Tayyip Erdogan, ktorý vládne v krajine už 20 rokov, má náskok pred svojím hlavným súperom Kemalom Kiličdaroglom, ale nedosahuje počet hlasov potrebný pre víťazstvo už v prvom kole.

Podľa vyjadrenia predsedu Najvyššej volebnej komisie z pondelka popoludnia predbežné, takmer kompletné výsledky nedeľňajších prezidentských volieb ukazujú, že Erdogan získal 49,51 percenta hlasov, zatiaľ čo jeho hlavného súpera, opozičného kandidáta Kemala Kiličdarogla podporilo 44,88 percenta voličov. Na treťom mieste skončil s 5,17 percentami pravicový kandidát Sinan Ogan.

Podľa Ahmeta Yenera ešte nebolo zrátaných 35 874 hlasov odovzdaných v zahraničí, no tie by už nič nezmenili na tom, že ani jeden z kandidátov nezískal viac než 50 percent hlasov potrebných na víťazstvo už v prvom kole prezidentských volieb. Predvolebné prieskumy naznačovali, že by už v prvom kole volieb mohol zvíťaziť Erdoganov súper Kiličdaroglu. Úradujúci prezident však napokon získal viac hlasov, než sa očakávalo.