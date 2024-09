Prezident Pellegrini: Slovensko by sa malo pripraviť na možný jadrový incident na Ukrajine, je potrebné prijať opatrenia

Úrad jadrového dozoru SR a ďalšie orgány by mali zvýšiť pohotovosť, aby Slovensko vedelo čeliť prípadnému jadrového incidentu na Ukrajine. Vyhlásil to v stredu prezident SR Peter Pellegrini na brífingu pre slovenské médiá v priestoroch OSN v New Yorku.

Reagoval na prejav ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na Valnom zhromaždení OSN, podľa ktorého sa Rusko snaží zaútočiť na tri ukrajinské jadrové elektrárne a spôsobiť tak jadrovú katastrofu, informuje osobitný spravodajca TASR.

„Orgány SR by mali teraz zvýšiť svoju pohotovosť a byť pripravené pravidelne merať úroveň radiácie na hraniciach Slovenska s Ukrajinou,“ apeloval Pellegrini. Varoval, že prípadný útok Ruska na jadrové zariadenia na Ukrajine by mohol viesť k podobnej tragédii, ako bola tá v Černobyli v roku 1986, a rádioaktívny spad by mohol zasiahnuť aj susedov Ukrajiny.

Slovensko preto musí byť samostatne pripravené prijať náležité opatrenia. Pripomenul, že SR ako krajina s jadrovými zariadeniami má odborné a technologické zázemie, aby nebola odkázaná na informácie zo zahraničia, ktoré môžu byť rôznym spôsobom kamuflované.

„Ako medzinárodné spoločenstvo musíme maximálne vplývať na Rusko, aby upustilo od takéhoto nebezpečného konania,“ dodal.