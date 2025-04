Prestaňte robiť túto chybu: Takto pripravíte dokonalú chrumkavú slaninu podľa šéfkuchárky

K dokonalému kúsku slaniny netreba veľa, len trochu času, správnu techniku a ochotu zmeniť zaužívaný spôsob prípravy. Mnohí totiž robíme túto obľúbenú pochúťku nesprávne už od prvého kroku.

Podľa magazínu New York Post sa food bloggerka McKenna Pulda, známa z blogu Simplicity and a Starter, podelila o tipy, ako pripraviť slaninu tak, aby bola chrumkavá, rovnomerne prepečená a chutná od prvého do posledného sústa. A kľúčom k úspechu nie je len výber kvalitnej slaniny, ale aj správny postup a trochu trpezlivosti.

Slanina si zaslúži čas

Jednou z najčastejších chýb je, že slaninu vytiahneme z chladničky a okamžite ju šupneme na rozpálenú panvicu. Studený tuk sa však ohrieva inak ako mäso, čo vedie k nerovnomernému výsledku, niečo medzi gumovým tukom a spáleným krajom. Aké je teda riešenie? Nechať slaninu postáť pri izbovej teplote aspoň 15 minút. Tento malý krok zabezpečí, že sa prepečie rovnomerne a bez stresu.

Liatinová panvica ako najlepší parťák