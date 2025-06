Preslávila sa ako speváčka zo skupiny Blondie. Svoj šarm Debbie Harry nestráca ani dnes, hoci má už takmer 80

Americká speváčka sa preslávila nielen svojím hlasom, ale tiež svojím vystupovaním s kapelou Blondie, ktorá sa stala známou po celom svete. Ich skladby „Heart of Glass“ alebo „Atomic“ pozná snáď každý a hlas Debbie Harry znie dodnes v rádiách.

Z profesionálneho hľadiska toho dosiahla skutočne veľa. V súkromí jej však nebolo dopriate a nielenže je slobodná, no nikdy nemala ani deti. Ako priznala v rozhovore pre The Times , to, že nikdy nemala deti, neľutuje. Priznala navyše, že si myslí, že by bola hrozný rodič. Frontmanka skupiny Blondie Debbie Harry sa najnovšie obhliadla za svojím životom pri príležitosti 80 rokov, ktorých sa dožíva, a prehovorila aj o „kráse starnutia“. Píše o tom portál nme.com.

Starnutia sa nebojí

Speváčka a skladateľka dosiahne tento významný vek 1. júla 2025. V novom rozhovore pre denník The Times Harry vysvetlila: „Nechodím okolo a nemyslím si každú minútu: Bože, budem mať 80 – ale tak nejako sa cítim.“

Pokračovala: „Moja mama hovorievala, že má 25 rokov a ja som na tom rovnako. Ale neustále na to myslieť, by mohlo byť vašou záhubou. A ja naozaj nechcem žiť taký život, ako keď som bola mladšia. To som už dokázala! To je krása starnutia – viete, o čom je. Máte to v srdci, v duši a vo svojej pamäťovej banke… Alebo to znie ako výhovorka? Mám chodiť von a zabávať sa každý večer?“

Hľadá stále lásku?