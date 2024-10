Prenájmy bytov na Slovensku lámu rekordy: V týchto mestách sú ceny na historických maximách

Silný dopyt po prenájmoch pokračoval aj v treťom štvrťroku 2024, ceny rástli dynamicky naprieč celým Slovenskom. Potvrdzujú to aktuálne údaje z aplikácie Trhové reporty realitného portálu Nehnuteľnosti.sk, na ktorých analýze spolupracovali odborníci Slovenskej akadémie vied (SAV).

Článok pokračuje pod videom ↓

Dôvodom zvyšovania cien sú podľa nich stále drahé hypotéky aj zvýšený záujem o prenájmy spojený s koncom leta. Oproti vlaňajšku tak nájmy stúpli o desiatky, v niektorých prípadoch aj o stovky eur. Podľa portálu je prenájmov málo a dopyt po nich rastie. Najsilnejší trh s týmto typom nehnuteľností je v Bratislave, kde ponuka prenájmov oproti vlaňajšku výrazne poklesla.

„Kým vlani v auguste sme na portáli Nehnuteľnosti.sk evidovali 2009 ponúk, tento rok ich bolo v rovnakom období len 1450. Rovnaký trend je aj v rámci celého Slovenska, keď za august 2023 sme evidovali 2 930 ponúk na prenájom, tento rok to bolo 2 356 ponúk,“ uviedol PR manažér portálu Filip Domovec.

Ceny prenájmov v Bratislave rastú

Z dát portálu ďalej vyplýva, že v septembri a v októbri bol v Bratislave zvýšený záujem o trojizbové byty. To môže podľa Domovca súvisieť s návratom zamestnancov a ich rodín po prázdninách do bežného pracovného rytmu, ale aj s návratom vysokoškolákov do škôl. Dôvodov zdražovania prenájmov je viacero.

Ceny stúpajú už od začiatku vojny na Ukrajine, ďalším dôvodom sú drahé hypotéky, či vyššie ceny internátov. Navyše na Slovensku silnie trend presunu od vlastného bývania do nájomného. Zvýšený dopyt sa odzrkadlil aj na cenách.

„Ak ešte vlani ste v Bratislave zohnali dvojizbový byt pod 700 eur mesačne a trojizbový byt do 1000 eur mesačne, dnes už priemerné ceny prevyšujú tieto sumy. Priemerná cena trojizbového bytu v hlavnom meste v treťom štvrťroku bola 1022 eur, pri dvojizbákoch to bolo 707 eur,“ doplnil PR manažér. Bratislava však nie je regiónom, kde ceny prenájmov rástli najviac.

Košice predbiehajú Bratislavu v nájmoch

„Najdynamickejšie spomedzi krajov rástli ceny v Žiline, kde pri viacerých typoch bytov boli dvojciferné nárasty,“ priblížil portál. Štvorizbové byty tu zdraželi za rok až o 32,7 percenta, čo je maximum v rámci Slovenska, trojizbové o 21,4 percenta a jednoizbové o 13 percent. „Rýchlo rastúce ceny nájmov v Žiline sú prirodzené, keďže toto mesto, resp. región, dosahuje v posledných rokoch vysoké hodnoty vo viacerých indikátoroch ekonomického a sociálneho rozvoja,“ dodáva.

Zaujímavá situácia podľa portálu nastala v Košiciach, kde ceny v segmente malých bytov boli dokonca vyššie ako v Bratislave. „V Košiciach je v posledných rokoch zvýšený dopyt po menších bytoch, čo môže byť dôsledkom ukrajinskej migrácie. V metropole východu sa taktiež viac prenájmov ponúka v centre mesta s vyššími cenami nájmov,“ poznamenal Domovec.

V treťom kvartáli 2024 sa na území mestských častí Staré Mesto, Západ a Sever nachádzalo celkovo až 41 percent všetkých ponúk jednoizbových bytov z Košíc a v druhom kvartáli bol tento podiel dokonca až 80 percent. „V Bratislave je širšia ponuka malých bytov v okrajových častiach, čo znižuje priemernú cenu,“ uzavrel.