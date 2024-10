Bude sa prepisovať mapa slovenskej metropoly? Mestská časť sa chce odtrhnúť, hovorí o mnohých nevýhodách a krátení financií

Len prednedávnom sa opäť otvorila téma počtu mestských častí v Košiciach. Momentálne ich je 22 a iniciatíva na ich redukciu už existuje aj v parlamente. Poslanci Igor Šimko (Hlas-SD) a Andrej Sitkár (Smer-SD) prišli s návrhom, podľa ktorého by ich východoslovenská metropola mala mať iba 6. To sa mnohým zástupcom dotknutých častí nepáči.

Nové mestské časti by mohli kopírovať okresy Košice I, Košice II, Košice III a Košice IV, pričom samostatné mestské časti by ešte boli Luník IX a Staré mesto. Išlo by tak o výrazné zmeny a značnú redukciu, ktorá by podľa predkladateľov mala vyriešiť súčasný „chaos“ a zjednodušiť efektívnejšie fungovanie celého mesta. S touto myšlienkou sa však mnohí nestotožňujú, čoho príkladom je aj mestská časť Krásna.

Tá už podľa dostupných zdrojov rozbehla informačnú kampaň, v rámci ktorej sa tamojší obyvatelia dozvedia o výhodách, respektíve prípadných nevýhodách osamostatnenia od Košíc. Ide totiž o to, že Krásna by sa potenciálne mohla od druhého najväčšieho slovenského mesta odčleniť a fungovať ako samostatná obec. Ako vyplýva z článku portálu Korzár, to by jej mohlo priniesť niekoľko výhod.

Spomína sa petícia či referendum

„Mesto nám, jednoducho povedané, kráti tri milióny ročne a do infraštruktúry neinvestovalo za desať rokov takmer vôbec,“ povedal Korzáru zástupca starostu obce František Klik. Narážal tým na fakt, že kým Krásna s počtom obyvateľov presahujúcim 6 600 obyvateľov pracuje s rozpočtom jedného milióna eur, podobne veľká Čaňa má k dispozícii až tri milióny eur. Ako ďalej uvádza, Krásna vraj na mesto dopláca aj v iných oblastiach.

„Najviac nás to brzdí v rozvoji a v investíciách. Tým, že nie sme obec, nemôžeme zabojovať v žiadostiach o eurofondy,“ doplnil. Preto vznikla skupina obyvateľov, ktorá plánuje zriadiť petičný výbor na osamostatnenie Krásnej. Ten bude občanov informovať o všetkých relevantných faktoch a zistí, či je o takýto krok vôbec záujem. Ak sa iniciatíva ukáže ako opodstatnená, skúsia vytvoriť petíciu či podnietiť referendum.

Košický primátor Jaroslav Polaček sa k téme obšírnejšie vyjadrovať nechcel, no naznačil, že odtrhnutie mestskej časti nie je momentálne legislatívne možné. K téme nedávno povedal aj to, že o konkrétnych krokoch v súvislosti s redukciou mestských častí rozhodnú dáta, ktoré si nechali vypracovať odborníkmi. Tie by mali určiť podobu mestských častí, ako aj ich fungovanie.