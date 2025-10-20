Pred babím letom zažijeme lejak: Obloha sa zatiahne, dorazí výdatný dážď. V týchto dňoch ale očakávajte aj 20 stupňov

Ilustračná foto: Pexels

Nina Malovcová
Ráno vás prebudí mráz, no popoludní sa ukáže slnko.

Pondelok prinesie na Slovensko všetko, čo k jeseni patrí, hmlu, chlad, ale aj chvíle, keď sa obloha konečne rozjasní. Ráno to ešte vyzerá na riadne zimné prebudenie, no cez deň sa počasie predsa len umúdri. Na západe však bude oblakov pribúdať a vietor môže byť poriadne nepríjemný.

Ako informujú vo svojich predpovediach portály iMeteo a Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), nad Slovenskom sa stretávajú dva úplne odlišné systémy. Z východu k nám zasahuje tlaková výš, zatiaľ čo nad Britskými ostrovmi sa točí hlboká tlaková níž. Medzi nimi sa k nám od juhozápadu dostáva teplejší vzduch, ktorý, našťastie, prinesie trochu miernejšie teploty, aj keď ranný mráz tomu možno vôbec nenapovie.

Ráno bude chladné, miestami až mrazivé

Ak ste dnes ráno siahli po hrubej bunde, urobili ste dobre. Teploty klesli miestami až k -6 °C, pričom len západ Slovenska sa udržal nad nulou. Noc bola jasná až polojasná, no ranná hmla a nízka oblačnosť môže niektoré oblasti ešte na chvíľu ponoriť do šera.

Ilustračná foto: Pexels

Počas dňa sa obloha postupne vyjasní a na väčšine územia bude jasno až polooblačno. Len na západe sa oblačnosť neskôr zväčší. Zrážky dnes nehrozia, takže dáždniky môžu zostať doma. Najvyššie teploty sa vyšplhajú na +10 až +15 °C, čo síce nie je žiadna sláva, ale po rannom mraze to pôsobí ako malý zázrak. Na horách vo výške 1 500 metrov bude len okolo +3 °C.

Vietor potrápi najmä hory a západ Slovenska

Zatiaľ čo v nížinách bude vietor prevažne slabý, na západe sa rozfúka juhovýchodný vietor s rýchlosťou 3 až 8 m/s (10 až 30 km/h). Miestami môže dosiahnuť až 11 m/s s nárazmi okolo 18 m/s, čo je približne 65 km/h. Ak sa teda chystáte do hôr, počítajte s tým, že vietor tam môže byť prudký až búrlivý a poriadne vám preverí trpezlivosť aj zimné čiapky.

Bratislava sa zobudila do oblačného rána, teplota cez deň môže vystúpiť na asi +13 °C. V Košiciach, Žiline, Nitre a Trenčíne bude jasno, s teplotami od +10 do +12 °C. Banská Bystrica, Martin a Prešov si užijú slnečný deň s približne +10 °C. V Trnave bude polooblačno a +12 °C, zatiaľ čo Poprad ostane o niečo chladnejší s +10 °C a oblakmi.

Dnešné počasie by sa dalo zhrnúť jednoducho, ranný mráz, jasné poludnie a vietor, ktorý vám nedá pokoj. Našťastie, zrážky nehrozia, a tak sa dá deň prežiť aj bez mokrých topánok. Ak nemáte radi chlad, vydržte, teplejší vzduch od juhu je už na ceste a nasledujúce dni by mohli byť o niečo príjemnejšie.

Zajtra sa obloha zatiahne a prinesie aj dážď

Utorok už nebude taký pokojný. Po prednej strane rozsiahlej a hlbokej tlakovej níže so stredom severne od Škótska k nám bude prúdiť vlhký a teplejší vzduch z juhu až juhozápadu, čo prinesie viac oblačnosti a miestami aj dážď. V noci bude na strednom a východnom Slovensku spočiatku prevažne jasno, no ráno sa obloha zatiahne.

Počas dňa bude oblačno až zamračené, iba kde-tu sa môže ukázať slnko. Ojedinele, v Banskobystrickom kraji a na Gemeri aj na viacerých miestach, sa očakáva dážď alebo mrholenie, zatiaľ čo na hrebeňoch Tatier môže snežiť.

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Najnižšia nočná teplota sa bude pohybovať od 3 do -3 °C, na západe a v Honte medzi 9 a 3 °C. Najvyššia denná teplota vystúpi na 4 až 10 °C, no na západe, v Žilinskom kraji, na Zemplíne a v Šariši sa miestami oteplí až na 10 až 16 °C. Fúkať bude juhovýchodný až južný vietor s rýchlosťou 3 až 7 m/s (10 až 25 km/h), na západe a severe lokálne 7 až 13 m/s (25 až 45 km/h), v nárazoch aj okolo 18 m/s (60 km/h). Na hrebeňoch hôr sa vietor miestami zmení na prudký až búrlivý.

Počasie sa čoskoro zmení k lepšiemu

Ako informuje iMeteo, po sérii chladných dní sa konečne črtá výraznejšia zmena smerom k teplejšiemu počasiu. Po viacerých týždňoch podpriemerných teplôt a severného prúdenia by sa Slovensko malo na pár dní dostať do teplotného nadpriemeru. Ešte do utorka sa teploty udržia do +15 °C, no v stredu a vo štvrtok by sa malo výraznejšie otepliť.

Foto: Unsplash

Maximálne denné teploty môžu vystúpiť až ku +20 °C, čo po mrazivých ránach pôsobí ako malý zázrak. Slnečného počasia však nebude veľa, keďže sa na oblohe udrží viac oblačnosti. Aj tak nás však čaká pár príjemnejších dní, počas ktorých si od chladného, sychravého počasia aspoň trochu oddýchneme. Podľa meteorológov sa ale už počas víkendu počasie znovu pokazí a chlad sa vráti späť.

