Prečo pleť pred menštruáciou stráca lesk a objavujú sa vyrážky? Odborníci objasnili, čo je za tým

Hormóny dokážu s našou pleťou narobiť poriadnu neplechu. Nie je to len o cykle nálad a chutí, ale aj o cykle pokožky, ktorá počas mesiaca prechádza zmenami rovnako ako celé telo. Ak sa vám pred menštruáciou zdá, že sa na vás zrkadlo mračí, nie ste v tom samy.
Ako uvádza magazín Cosmopolitan, viaceré dermatologičky potvrdili, že práve hormonálne výkyvy v druhej polovici menštruačného cyklu stoja za tzv. „luteálnou fázou škaredosti“. Ide o obdobie, keď progesterón stúpa, estrogén klesá a pleť zrazu akoby stratila lesk, rovnováhu a trpezlivosť.
Čo sa deje počas luteálnej fázy
Menštruačný cyklus trvá zhruba 28 dní a počas neho sa telo ženy pripravuje na prípadné tehotenstvo. Luteálna fáza je jeho druhá polovica – začína po ovulácii (keď sa z vaječníka uvoľní vajíčko) a končí tesne pred menštruáciou. V tomto období sa miesto, z ktorého vajíčko odišlo, premení na malý „dočasný orgán“ nazývaný corpus luteum.
Ten začne tvoriť hormón progesterón, ktorý pomáha telu pripraviť maternicu na možné tehotenstvo. Ak k oplodneniu nedôjde, tento útvar sa rozpadne a telo sa zbaví sliznice, teda dostanete menštruáciu. A práve tieto hormonálne zmeny majú vplyv aj na pokožku. Keď telo produkuje viac progesterónu, pleť býva mastnejšia, citlivejšia a ľahšie sa na nej tvoria vyrážky či zápaly.
