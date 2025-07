Precestoval som 193 krajín: Tento skrytý klenot ma však donútil okamžite skončiť s prácou a presťahovať sa sem

Tento dobrodruh navštívil všetkých 193 krajín uznaných Organizáciou Spojených národov a poslednou zastávkou na jeho zozname sa v roku 2023 stal Turkmenistan. Ak by ste sa na chvíľu vcítili do jeho kože, výber tej najobľúbenejšej krajiny by vám možno robil problém – veď ako si vybrať len jedno zo stoviek výnimočných miest? Randy však nemá ani najmenšie pochybnosti. Spomedzi všetkých kútov sveta existuje podľa neho jediné miesto, ktoré ho zasiahlo tak silno, že sa rozhodol zanechať svoju prácu a okamžite sa tam presťahovať.

V roku 2019 poskytol Randy Williams, známy aj ako Ramblin‘ Randy, rozhovor magazínu LOST iN. Prezradil, že rozhodnúť sa pre najobľúbenejšiu destináciu bolo preňho prekvapivo jednoduché. Ako opísal Daily Mail, v tom čase mal precestovaných už 120 krajín a medzi nimi jasného favorita.

„Ľudia sa ma na to pýtajú neustále,“ povedal. „Ale odpoveď je vlastne veľmi prostá – veď ide o jedinú krajinu, ktorá ma donútila okamžite zbaliť všetky svoje veci, skončiť v práci, opustiť doterajší život a presťahovať sa.“

Skrytý klenot v Brazílii

Najväčší dojem v ňom zanechala návšteva brazílskeho mesta Recife.

Paradoxne, jeho prvý kontakt s mestom sa odohral iba z výšky – počas preletu ponad pobrežie: „Ani som nevystúpil z lietadla. Len som prelietal ponad brehy Recife a do očí mi udrel pohľad na pastelové, koralové mrakodrapy pozdĺž pláže. Bolo to, akoby som hľadel na Miami Beach.“

Neskôr sa do Recife vrátil počas jednej zo svojich ciest a rozhodnutie padlo takmer okamžite: „Našiel som si byt, potom sa vrátil domov, oslovil šéfa so slovami, že s ním potrebujem hovoriť, a oznámil mu, že dávam výpoveď a sťahujem sa do Brazílie. Bolo to jedno z najvzrušujúcejších období môjho života.“

Keď sa ho pýtali aj na ďalšie obľúbené krajiny, spomenul Švajčiarsko, Džibutsko, Arménsko či Brunej. No práve brazílska metropola na brehu južného Atlantiku sa stala jeho vysnívaným miestom. Nie destináciou na krátky výlet alebo dobrodružnú dovolenku, ale mestskou džungľou, v ktorej sa rozhodol žiť.