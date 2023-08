Pozor, na túto zmenu máte čas už len do konca septembra, inak musíte počkať ďalší rok. Hlásiť to musíte aj zamestnávateľovi

Slovenskí občania majú v súčasnosti na výber z troch zdravotných poisťovní. Ak im niektorá z nich nevyhovuje, stále majú možnosť prejsť k inej. Ako však upozorňuje portál Finsider, čas na takúto zmenu majú záujemcovia len do konca septembra. V opačnom prípade budú musieť počkať ďalší rok.

Zmenu musíte ohlásiť aj zamestnávateľovi

Ako sa uvádza v článku, zmenu zdravotnej poisťovne musia občania nahlásiť do 30. septembra. „Samotná zmena zdravotnej poisťovne potom prebehne od 1. januára nasledujúceho roku. Ak niekto podá prihlášku po 30. septembri, jeho požiadavka bude síce akceptovaná, ale zmena zdravotnej poisťovne sa uskutoční až o jeden rok neskôr,“ priblížil Finsider.

V prípade, že ste sa pre zmenu rozhodli, nahlásiť ju musíte len do novej, vami zvolenej poisťovne. Nech si už zvolíte akýkoľvek spôsob prihlášky, musíte mať na pamäti fakt, že takúto zmenu musíte nahlásiť aj svojmu zamestnávateľovi. „Zamestnávateľ totiž platí za zamestnanca odvody a ak by mu niekto neoznámil, že u neho prebehla zmena zdravotnej poisťovne, posielal by peniaze naďalej do pôvodnej poisťovne,“ vysvetľuje Finsider.

Na výber v súčasnosti máte zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, Unionu a Dôvery. Ako ukazujú vlaňajšie štatistiky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), svoje zdravotné poistenie chcelo vlani zveriť inej spoločnosti 213 395 ľudí.