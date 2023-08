Môžete dostať až 470 eur: Ak spĺňate tieto podmienky, môžete požiadať o príspevok aj vy

Rodičovský príspevok bude od septembra dostupný pre väčší okruh rodičov. Rodičia detí vo veku od troch do šiestich rokov budú mať nárok na predĺžené poskytovanie rodičovského príspevku. Platí to v prípadoch, ak ich dieťa neprijali do spádovej materskej školy z kapacitných dôvodov.

Rodič žiada o rodičovský príspevok na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta bydliska. Príspevok sa poskytuje len počas školského roka. Rodič má nárok na rodičovský príspevok v rovnakej výške, v akej ho poberal do troch rokov veku dieťaťa. Jeho minimálna výška aktuálne predstavuje 345,20 eura, ak rodič nepoberal materskú dávku. V prípade, že mu Sociálna poisťovňa vyplácala materskú dávku, je výška rodičovského príspevku 473,30 eura.

Nárok naň vzniká od septembra

Príspevok sa poskytuje vždy na školský rok, teda od 1. septembra do 31. augusta. Ak rodič napríklad v máji tohto roka požiadal o prijatie dieťaťa do materskej školy a počas júna dostal negatívne rozhodnutie, mohol si požiadať o rodičovský príspevok. Nárok naň mu vzniká od 1. septembra tohto roka. Žiadosť o rodičovský príspevok môže rodič podať kedykoľvek počas školského roka. Rozhodnutie o neprijatí do spádovej materskej školy však nesmie byť staršie ako dvanásť mesiacov.

Ak rodič dieťaťa spĺňa podmienky a preukáže sa rozhodnutím o neprijatí dieťaťa do spádovej materskej školy vydaným v júni minulého roka a zároveň sa mu nepodarí dieťa umiestniť do spádovej materskej školy ani v školskom roku 2023/2024, musí preukázať toto rozhodnutie do konca augusta tohto roka. Nemusí však už podávať novú žiadosť. Kontinuálne pokračuje v poberaní rodičovského príspevku, ak sa preukáže negatívnym rozhodnutím.