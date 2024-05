Ukazovali si vulgárne gestá, horiace dvojičky aj nahé telá: Portál mal spájať ľudí cez oceán, nakoniec ho museli vypnúť

Medzi New Yorkom a Dublinom nedávno otvorili portál. Socha, ktorá mala vytvárať prepojenie medzi dvoma mestami sa však nestretla s porozumením okoloidúcich.

Tí ju využívali na to, aby si ukazovali vulgárne gestá, „prezentovali“ svoje nahé telá alebo dokonca symboliku nacistov či dvojičky v plameňoch, informuje Brainee.

Vypli ho

Virtuálny most, ktorý fungoval 24 hodín denne, poskytoval živý prenos medzi Dublinom a New Yorkom. V meste, ktoré nikdy nespí, sa nachádzal pred budovou Flatiron na Piatej Avenue, v Dubline by ste ho našli na O´Connell Street.

Pôvodnou myšlienkou bolo priniesť medzi ľudí nový druh futuristického umenia, ktoré kombinuje technológie a vedu a prepája ľudí naprieč celým svetom.

„Verejné priestory sú to, čo robí New York City takým živým a vzrušujúcim,“ uviedol prezident americkej charitatívnej organizácie Simons Foundation David Spergel.

Portály pôvodne mali sprostredkovávať stretnutia ľudí bez ohľadu na hranice a vzdialenosť medzi nimi. Nie každý má však kapacitu na to, aby túto myšlienku pochopil.

Len niekoľko dní po slávnostnom spustení portálu ho museli organizátori dočasne vypnúť.

Výtržníci v Írsku ukazovali ľuďom na opačnej strane nacistické symboly, zábery horiacich dvojičiek z 11. septembra, a v Amerike sa objavila slečna, ktorá sa rozhodla ukázať svoje prsia.

Dublinská mestská rada aktuálna pracuje na tom, aby situáciu vyriešila. Plánuje pokračovať v monitorovaní, aby spolu s New Yorkom zabezpečili, že portály mestám prinesú to hlavné, čo bolo ich pôvodným účelom.