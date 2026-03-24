Požiar na východe si vyžiadal evakuáciu 33 ľudí: Na mieste sú záchranné zložky, nikto sa nezranil

Požiar obydlia v Bardejove v mestskej časti Dlhá Lúka si v utorok na poludnie vyžiadal evakuáciu 33 osôb. Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, nedošlo k zraneniu osôb. Na mieste sú všetky záchranné zložky, udalosť dokumentujú a vykonávajú potrebné procesné úkony.
Možná príčina požiaru
„Vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia,“ uviedla polícia s tým, že podľa predbežných informácií od zisťovateľa príčin požiaru, mal požiar vzniknúť od elektroinštalácie.
