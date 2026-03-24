Požiar českej zbrojovky: Na Slovensku zadržali podozrivého, k útoku sa prihlásila radikálna skupina

Dana Kleinová
TASR
Požiar v priemyselnom areáli v Pardubiciach vypukol minulý týždeň v piatok (20. 3.) nadránom.

Slovenská polícia vypátrala a zadržala na území SR jednu z osôb podozrivých v súvislosti s piatkovým (20. 3.) požiarom haly českej zbrojovky LPP Holding v českých Pardubiciach. V súčasnosti prebiehajú procesné úkony smerujúce k vydaniu podozrivej osoby do Českej republiky.

Pre TASR to potvrdili z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru. „Zároveň aj naďalej pokračujeme v intenzívnej spolupráci s českými partnermi,“ doplnili z Prezídia Policajného zboru.

K útoku sa prihlásila skupina

Zopakovali, že Policajný zbor od prvého momentu úzko spolupracoval s políciou Českej republiky. Do pátrania bolo nasadené veľké množstvo síl a prostriedkov, pričom zapojené boli všetky potrebné policajné útvary a špecializované zložky vrátane protiteroristickej centrály. „Tie vynaložili maximálne úsilie nielen pri objasňovaní okolností, ale aj pri intenzívnom pátraní po podozrivých osobách v súvislosti s týmto teroristickým činom,“ dodali z polície.

Požiar v priemyselnom areáli v Pardubiciach vypukol minulý týždeň v piatok (20. 3.) nadránom. Hala, v ktorej začalo horieť, patrí českej zbrojovke LPP Holding, ktorá okrem iného vyrába aj drony. K útoku sa prihlásila dovtedy neznáma skupina The Earthquake Faction, ktorá tvrdí, že jej cieľom bolo zničiť „epicentrum izraelského zbrojárskeho priemyslu“ v Európe. Zverejnila tiež videá, o ktorých tvrdí, že zobrazujú priebeh útoku.

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac