Požiar českej zbrojovky má dohru: Podozrivého chytili na Slovensku, prípad vyšetrujú ako teroristický útok

Foto: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj﻿

Nina Malovcová
TASR
Požiar haly nebol náhodný.

Podľa zistení českého servera Novinky.cz zadržala polícia na Slovensku minimálne jedného podozrivého v súvislosti s požiarom haly českej zbrojovky LPP Holding v Pardubiciach, ku ktorému došlo minulý týždeň v piatok. Redakcia uvádza, že jej informáciu potvrdili dva zdroje, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Polícia pracuje so štyrmi vyšetrovacími verziami, pričom podľa každej z nich bol požiar spáchaný úmyselne. Prípad vyšetruje s podozrením na teroristický útok a podľa Noviniek spolupracuje aj so slovenskou políciou.

Požiar vypukol v priemyselnom areáli

Požiar vypukol minulý týždeň v piatok nadránom v priemyselnom areáli v Pardubiciach. Hala, v ktorej začalo horieť, patrí českej zbrojovke LPP Holding, ktorá okrem iného vyrába aj drony. K útoku sa prihlásila dovtedy neznáma skupina The Earthquake Faction, ktorá tvrdí, že jej cieľom bolo zničiť „epicentrum izraelského zbrojárskeho priemyslu“ v Európe. Zverejnila tiež videá, o ktorých tvrdí, že zobrazujú priebeh útoku.

Spomínaná bola aj spolupráca s Izraelom

České médiá vtedy upozornili, že zbrojovka pred niekoľkými rokmi plánovala spoluprácu s izraelskou firmou Elbit Systems, pričom sa to malo týkať izraelských dronov. Podľa hovorkyne LPP Holding Martiny Tauberovej však k spolupráci nakoniec nedošlo.

Foto: X/Policie ČR

„Skutočne popierame, že by v našom závode boli vyrábané drony izraelskej spoločnosti Elbit Systems. K avizovanej spolupráci nikdy nedošlo. LPP Holding vyrába vlastné bezpilotné prostriedky vybavené pokročilou optickou navigáciou,“ uviedla pre TASR Tauberová. Na typ ich dronu MTS-40C sa Česi skladajú v zbierke iniciatívy Darček pre Putina, ktorá ich dodá Ukrajine.

Blízko slovenskej obce videli medveďa, majte oči otvorené: Po zimnom spánku ich bude pribúdať

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac