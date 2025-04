Pôvodne už dostal 23 rokov: Začal sa obnovený proces s Weinsteinom. Sexuálny predátor ale na slobodu nepôjde

Výberom poroty sa v utorok v New Yorku začal nový proces so 73-ročným bývalým hollywoodskym producentom Harveym Weinsteinom. Týka sa obvinení viacerých žien zo sexuálnych trestných činov, ktoré iniciovali vznik hnutia Me Too. Odvolací súd v New Yorku pôvodný rozsudok z roku 2020 vlani zrušil pre procesné chyby, informuje TASR na základe správ agentúr AFP a DPA.

V marci 2020 odsúdila porota v New Yorku Weinsteina na 23 rokov väzenia za sexuálne napadnutie a znásilnenie. V roku 2006 údajne nútil asistentku produkcie Miriam Haleyovú k orálnemu sexu a v roku 2013 znásilnil herečku Jessicu Mannovú. Odvolací súd v New Yorku však toto rozhodnutie pre procesné chyby v apríli 2024 zrušil a nariadil obnovu konania. Zdôvodnil to najmä tým, že ako dôkazy boli pripustené svedecké výpovede, ktoré neboli súčasťou obžaloby.

Na slobodu nepôjde

Súd sa bude opäť zaoberať obvineniami Haleyovej i Mannovej, ku ktorým obžaloba pridala aj tretí prípad sexuálneho obťažovania. V novom procese sa však nebudú brať do úvahy niektoré predchádzajúce výpovede svedkov vrátane výpovedí žien, ktoré neboli oficiálne súčasťou obžaloby. Takisto sa nebudú znova prejednávať oslobodzujúce verdikty týkajúce sa najzávažnejších obvinení, ako je „predátorský útok“, za ktoré hrozilo Weinsteinovi doživotie.

Ak by bol aj Weinstein v opakovanom procese zbavený obvinení, na slobodu sa nedostane. V súčasnosti si totiž odpykáva 16-ročný trest odňatia slobody za sexuálne napadnutie, na ktorý ho v samostatnom prípade odsúdili vo februári 2023 v Los Angeles.

Kedysi vplyvného Weinsteina považujú mnohé herečky za „monštrum“, odkedy sa na jeseň 2017 začali objavovať prvé informácie o tom, že sa dlhodobo dopúšťal sexuálneho zneužívania. Z nevhodného správania ho obvinili aj herečky Gwyneth Paltrowová, Angelina Jolieová či Uma Thurmanová. Weinstein však všetky obvinenia odmieta a tvrdí, že jeho vzťahy so ženami boli konsenzuálne.

Weinsteinov považuje nový proces za spôsob, ako očistiť svoje meno. Jeho zdravotný stav však nie je dobrý – trpí vysokým krvným tlakom, srdcovými problémami, cukrovkou a najnovšie sa uňho potvrdila aj leukémia. Z väzenia ho niekoľkokrát previezli do nemocnice.