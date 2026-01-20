Potrubia za 5 miliónov pravdepodobne v nemocnici nevymenili, aj preto sa tam mohlo dariť legionelle. Začali stíhanie

Generálna prokuratúra (GP) SR vydala pokyn na začatie trestného stíhania pre rekonštrukciu potrubí Fakultnej nemocnice (FN) Trenčín. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré TASR poskytla hovorkyňa GP SR Zuzana Drobová. Na prípad upozornilo Investigatívne centrum Jána Kuciaka (ICJK).
Rozvody za 5 miliónov
„Prokurátorka Generálnej prokuratúry SR vydala pokyn na začatie trestného stíhania v predmetnej trestnej veci. Vzhľadom na neverejné prípravné konanie nie je možné poskytnúť viac informácií,“ uviedla Drobová.
ICJK upozornilo v roku 2024 na podozrenia, že firma realizáciu zákazky na rekonštrukciu rozvodov vody v nemocnici za takmer päť miliónov eur nafingovala a rozvody nevymenila. Mohlo ísť o jeden z dôvodov, prečo hygienici v nemocnici objavili zvýšené množstvá baktérie legionella. Situáciu v nemocnici kritizovala aj opozícia. Centrum konštatovalo, že trenčiansky vyšetrovateľ trestné oznámenie odmietol.
Podľa vtedajších tvrdení trenčianskej nemocnice bola rekonštrukcia kotolne a vonkajších rozvodov tepla a teplej úžitkovej vody zrealizovaná v súlade s koncesnou zmluvou a predloženou projektovou dokumentáciou.
