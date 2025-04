Potomkovia umelcov bijú na poplach: Kríza v SNG podľa nich ohrozuje kultúrne dedičstvo, nepáčia sa im viaceré veci

Slovenská národná galéria (SNG) sa ocitla v kríze, ktorá vyvolala obavy nielen v kultúrnej obci, ale aj medzi potomkami významných slovenských umelcov, ktorých diela sú súčasťou zbierky galérie. Dôvodom je masový odchod odborných pracovníkov, ako aj obavy z plánov budúceho vedenia galérie.

Vo štvrtok popoludní sa v priestoroch aukčnej spoločnosti SOGA v Bratislave konala tlačová konferencia, ktorú zvolal tím štafetového protestu umeleckej a kultúrnej obce. Ivana Šáteková, vizuálna umelkyňa a iniciátorka protestu pred SNG, na konferencii prečítala spoločné vyhlásenie potomkov umelcov a umelkýň, medzi ktorými sú aj potomkovia Ľudovíta Fullu, Alexandra Trizuljaka, Jozefa Kostku a ďalších.

„Naša výzva je hlasným apelom na zachovanie odbornosti a ochranu kultúrneho dedičstva, ktoré patrí všetkým občanom. Sme znepokojení tým, ako sa nakladá so zbierkami a odbornými pracovníkmi v SNG. Kultúra nie je tovar, ktorý možno ľahko nahradiť,“ vyhlásila na konferencii Ivana Šáteková, iniciátorka protestu.

Masový odchod odborníkov ohrozuje činnosť SNG

Od 1. apríla 2025 odišlo zo SNG približne 70 zamestnancov vrátane odborníkov na zbierky. Tento masový odchod podľa protestujúcich vážne ohrozuje schopnosť galérie plniť svoje verejné poslanie. Katarína Bajcurová, bývalá riaditeľka SNG a súčasná generálna riaditeľka Centra vied o umení SAV, upozornila na právne a odborné limity nakladania so zbierkovými predmetmi a varovala pred možnou nezákonnosťou revízie zbierok.

Potomkovia umelcov sa obávajú, že galéria, oslabená odchodom odborníkov, nebude schopná zabezpečiť odbornú starostlivosť o umelecké diela. Podľa ich názoru hrozí, že niektoré hodnotné diela nebudú správne udržiavané a sprístupnené verejnosti, čo by mohlo mať dlhodobé negatívne dosahy na kultúrne dedičstvo.

Sporné plány nového vedenia

Obavy vyvoláva aj plánovaný nástup nového riaditeľa Juraja Králika, ktorý vo svojej koncepcii spochybnil kvalitu niektorých diel a naznačil možnosť ich vyradenia. Podľa signatárov výzvy by takéto kroky mohli viesť k nezákonnej deakvizícii diel, čo by bolo v rozpore so zákonom o múzeách a galériách. Potomkovia umelcov varujú, že diela ako Fullove, Benkove či Warholove by sa mohli ocitnúť v súkromných zbierkach namiesto verejného prístupu.

Apel na transparentnosť a odborné vedenie

Potomkovia zároveň žiadajú, aby vedenie SNG zostalo v rukách kvalifikovaných odborníkov, ktorí rozumejú špecifikám galerijnej práce. Apelujú na transparentnosť výberového procesu nového riaditeľa a na záruku ochrany zbierok v súlade so zákonom. Podľa ich názoru je kľúčové, aby verejnosť bola oboznámená s koncepciami kandidátov a aby proces výberu bol otvorený a transparentný.

Výzva na zodpovedné spravovanie kultúrneho dedičstva

Slovenská národná galéria je podľa nich verejnou inštitúciou a jej zbierky patria všetkým občanom. Preto požadujú garantovanie odborného, transparentného a zákonného spravovania zbierky SNG. Zároveň vyzývajú verejnosť a zodpovedné inštitúcie, aby venovali pozornosť aktuálnej situácii a podporili kroky smerujúce k obnoveniu integrity, odbornej kapacity a dôvery verejnosti v SNG.